Что будет в Сыктывкаре на День Победы

9 мая Сыктывкар ожидает калейдоскоп праздничных событий. План мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсудили накануне в ходе городского оргкомитета по проведению праздника.

9 мая по традиции начнётся с митингов и возложений цветов к памятникам и мемориальным доскам, расположенных в разных района города.

В 09:50 начнётся шествие ветеранов по улице Коммунистической от Театра оперы и балета до мемориала «Вечная Слава», где они и все желающие возложат цветы к «Вечному огню».

Далее ветераны в окружении участников акции «Бессмертный полк» проследую на Стефановскую площадь, где состоится главное представление – торжественный парад в честь праздника 9 мая.

С 12:10 на площади возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора начнётся яркая концертная программа «Свет нашей памяти, свет Великой Победы».

В это же время на площадке под часами стартует целый комплекс мероприятий: выставка техники и инженерно-сапёрного оборудования, экспозиция находок поисковых отрядов, кинопалатка с фильмами о войне, сдача нормативов ГТО. Там же будет работать пункт отбора на военную службу по контракту. В 16:00 на площадке под часами начнётся исполнение песен военных лет ансамблем «Пламя 21».

Ещё одной площадкой проведения торжеств станет Кировский парк. С 12:00 здесь начнутся такие мероприятия, как автомногоборье, спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы – 2017», фестиваль городских хоровых коллективов «Красная гвоздика», демонстрация радиоуправляемых моделей, выставка рисунков на военную тематику. Также в парке всех желающих научат оформлять георгиевские ленточки.

Подготовка к празднованию 9 мая идёт в соответствии с планом, утверждённым мэром Сыктывкара Валерием Козловым. Каждое структурное подразделение мэрии, муниципальные предприятия и другие организации ведут подготовку к праздникам в соответствии со своим видом деятельности.

По сообщению администрации Сыктывкара