Что будет в Сыктывкаре в День города и День России

12 июня праздничные мероприятия будут проходить на нескольких площадках в разных частях города. Мэр Сыктывкара Валерий Козлов отметил, что подготовленная городом программа понравится людям разных интересов и возрастов.

«План мероприятий действительно насыщенный, ориентированный на то, чтобы люди приходили семьями и не только проводили весело время, но и узнавали что-то новое и полезное. Уверен, что и дети, и взрослые найдут себе занятие по душе. Поэтому призываю всех жителей и гостей Сыктывкара 12 июня присоединиться к празднованию двух важных праздников – Дня России и Дня города», – отметил Валерий Козлов.

Массовым мероприятием 12 июня станет праздничное шествие трудовых коллективов и культурно-национальных объединений. Сбор колонны участников будет происходить на улице Коммунистической в районе пересечения с улицей Старовского, откуда в 11:40 колона начнёт движение до Театральной площади. В конечной точке маршрута шествия в 12:00 состоится торжественное открытие мероприятий, посвящённых Дню России и Дню города. Концерт творческих коллективов Сыктывкара на Театральной площади продлится до 15:00, сразу после этого на сцену выйдут участники II городского фестиваля ВИА «Козырёк».

Праздничные мероприятия на Театральной площади в 19:00 продолжатся концертом проекта «Поющий Север», сразу после него – в 20:00 – начнётся концерт певицы Валерии.

С 11:00 на ул.Советской от ул.Домны Каликовой до ул.Орджоникидзе начнётся череда мероприятий в рамках праздника улицы «Спасская-Советская».

На площадке «под часами» в 12:00 стартует Фестиваль городских землячеств «Сохраняя народные традиции» и городской конкурс пирога «Именинный пирог». В это же время на той же площадке начнётся Фестиваль уличных развлечений «Яркий город», в программе которого конкурс фотозон, выступление коллективов национально-культурных объединений и автономий, выступление солиста этнического ансамбля «Wuambrakuna» (этнический индеец), выступление коллектива барабанщиков «Beatmakers» и другие мероприятия.

В 12:00 на соседней площадке возле «Дома быта» будет проходить первый городской фестиваль настольных, подвижных, интеллектуальных и других игр, объединяющий людей самых разных возрастов и интересов «ВорсКар» (ИграйГород) и книжная акция «Читающий Сыктывкар».

Жители и гости Сыктывкара по достоинству оценят ещё одну основную площадку проведения праздничных мероприятий – Кировский парк. С 11:00 здесь начнут работу Экологические площадки, посвященные Году экологии. В 12:00 начнётся программа Первого республиканского фестиваля духовых оркестров. В 15:00 – выступление «Знаменитых дагестанских канатоходцев». В 17:00 на спортплощадке парка стартует концерт молодежных рок-коллективов и театра огня «Firе-джем».

С 11:00 на Стефановской площади и прилегающих территориях начнут работу интерактивные спортивные площадки, в 13:00 на главной площади города начнётся спортивное шоу «Силовой экстрим». В 17:00 на Стефановской площади начнётся сбор участников велопробега «Велоночь», старт которому будет дан в 20:00.

По традиции мероприятия пройдут и на площадке возле городской мэрии. В 10:00 здесь начнётся фестиваль общества инвалидов «Счастье без барьеров», с 15:00 стартует VI Республиканский и V Российский конкурс бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью.

В течении всего дня будет работать праздничная торговля. На ул.Ленина и ул.Бабушкина развернётся Ярмарка «Лето – 2017», также торговые площадки будут работать на ул.Коммунистической, ул.Кирова, ул.Советская и на площадке у «Ростелекома».

По сообщению администрации Сыктывкара