Форум «Города»: Искусство, идеи, инновации

1 августа стартует прием заявок на Всероссийский молодежный форум «Города», направленный на формирование профессиональных сообществ через вовлечение молодых специалистов в благоустройство территорий родной страны.

Эта площадка – не только хороший трамплин для того, чтобы заявить о себе и своих идеях, но также платформа для создания реальной концепции развития общественных пространств городов, которая повышает качество жизни горожан.

Главными мыслителями и творцами могут стать граждане России в возрасте от 18 до 30 лет: архитекторы и урбанисты, ландшафтные дизайнеры и бренд-менеджеры, специалисты в области информационных технологий и в сфере связей с общественностью, менеджеры по организации событий. Люди, которые по-настоящему горят идеей сделать сильный проект, работают с полной отдачей, мыслят, опережая время, а также готовы заявить о своей любви к городу не громкими словами, а реальными делами.

Для участия необходимо до 1 октября зарегистрироваться в АИС «Молодежь России», выполнить задание. Профессиональный подход, творческая составляющая, новаторство и неординарность мыслей станут главными критериями для определения лучших. Именно они попадут на очный этап форума, где сольются воедино три «И»: искусство, идеи, инновации.

На площадке пройдет работа над кейсами: участники совместно с опытными экспертами поработают над вариантами благоустройства предложенных организаторами территорий. В итоге будет выбрана лучшая идея: команда-победитель получит помощь в реализации проекта.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр.