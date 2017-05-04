Как изменятся маршруты автобусов в Сыктывкаре 9 мая

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы внесут коррективы в схемы движения автобусов. Мэрия Сыктывкара представляет изменённые графики движения городского общественного транспорта на 9 мая.

9 мая с 09:00 до 13:00 часов:

№ 5 – ул. Коммунистическая– ул. Первомайская – ул.Орджоникидзе– ул.Советская – Аэровокзал – ул.Советская – ул.Орджоникидзе – ул.Первомайская – ул. Коммунистическая – далее по маршруту.

9 мая с 07:00 до 13:00 часов и с 20:00 до 23:30 часов:

№ 5 – ул. Коммунистическая – Октябрьский проспект – ул. Орджоникидзе – ул.Советская – Аэровокзал– ул.Советская – ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул. Коммунистическая – далее по маршруту;

№ 15 – Октябрьский проспект – ул. Орджоникидзе – ул. Карла Маркса – далее по маршруту;

в обратном направлении — ул. Карла Маркса – ул. Орджоникидзе – Октябрьский проспект – далее по маршруту.

9 мая с 07:00 до 09:30 часов и с 20:00 до 23:30 часов:

№ 20 – ул. Коммунистическая – Октябрьский проспект – ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Бабушкина – ул. Советская – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.

9 мая с 09:30 до 16:00 часов:

№ 20 ул. Коммунистическая – Октябрьский проспект – ул. Орджоникидзе – ул. Карла Маркса – ул. Красных партизан – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту;

№ 25 – ул. Советская – ул. Орджоникидзе – ул. Карла Маркса – ул. Красных Партизан – ул. Первомайская – ул. Орджоникидзе – ул. Советская– далее по маршруту;

№ 23- ул. Советская – ул. Орджоникидзе – ул. Карла Маркса – ул. Красных Партизан – ул. Первомайская – ул. Орджоникидзе – ул. Советская– далее по маршруту.

9 мая с 07:00 до 16:00 часов:

№ 24 – ул. Карла Маркса– ул. Орджоникидзе – Октябрьский проспект –ул. Красных партизан –ул. Карла Маркса –далее по маршруту;

№ 18 – Октябрьский проспект – по кольцу ул. Коммунистическая – Октябрьский проспект- ул. Орджоникидзе – ул. Ленина – далее по маршруту;

№ 17 – К.Маркса – ул. Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул. Коммунистическая — далее по маршруту.

№ 5 – ул. Коммунистическая – Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – ул.Советская – Аэровокзал– ул.Советская – ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул. Коммунистическая – далее по маршруту;

№ 46 – ул. Советская – ул. Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул. Коммунистическая – далее по маршруту;

в обратном направлении ул. Коммунистическая – Октябрьский проспект –– ул. Орджоникидзе– ул. Советская– далее по маршруту.

9 мая с 11:00 до 16:00 часов:

№ 28 – ул.Орджоникидзе – ул. Первомайская – ул.Пушкина – ул.Сысольское шоссе – далее по маршруту;

обратный маршрут – ул. Сысольское шоссе –– ул.Южная– ул.Д.Каликовой– ул. Первомайская – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту.

9 мая с 07:00 часов до 13:00 часов:

№ 19 – ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул.Сысольское шоссе – далее по маршруту;

обратный маршрут ул.Сысольское шоссе– Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту.

№ 28 – ул. Карла Маркса –ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул.Сысольское шоссе – далее по маршруту;

обратный маршрут – ул.Сысольское шоссе– Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – ул. Карла Маркса – далее по маршруту.

9 мая с 10:00 до 12:00 часов и с 20:00 до 23:00 часов:

№ 54 – пр. Бумажников – ул.Славы – ул.Мира – ул.Маяковского –пр.Бумажников – ул.Менделеева – ул.Мира – пр. Бумажников ––далее по маршруту.

9 мая с 20:00 до 23:00 часов:

№ 18 – Октябрьский проспект – по кольцу ул.Коммунистическая – Октябрьский проспект- ул. Орджоникидзе – ул. Ленина – далее по маршруту;

№ 17– К.Маркса – ул. Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул. Коммунистическая — далее по маршруту.

№ 5– ул. Коммунистическая – Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – ул.Советская – Аэровокзал– ул.Советская – ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул. Коммунистическая – далее по маршруту;

№ 46 – ул. Советская – ул. Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул. Коммунистическая – далее по маршруту;

в обратном направлении– ул. Коммунистическая– Октябрьский проспект –– ул. Орджоникидзе– ул. Советская– далее по маршруту.

В Эжвинском районе:

4 мая с 17:00 до 19:30 часов:

№ 13, 27 – от СЛПК – пр-т Бумажников – ул. Менделеева – Ухтинское шоссе – ул. Славы – ул.Мира – ул.Маяковского – пр-т Бумажников – Ухтинское шоссе- ул.Менделеева – СЛПК;

№ 54 – пр. Бумажников– ул.Славы – ул.Мира– ул.Маяковского– пр.Бумажников– Ухтинское шоссе ––далее по маршруту;

№ 12, 18-Ухтинское шоссе-ул. Менделеева-пр. Бумажников-СЛПК-пр. Бумажников-Ухтинское шоссе-далее по маршруту

№ 11, 14 – ул. Славы — ул. Мира – ул. Маяковского – пр-т Бумажников – Ухтинское шоссе – ул. Лесная – далее по обычному маршруту.

8 мая 2017 г. с 11:00 до 13:00 часов:

№ 11 – ул. Славы — ул. Мира – ул. Комарова – пр-т Бумажников – ул. Менделеева – далее по обычному маршруту;

№ 13 – от СЛПК – пр-т Бумажников — ул. Мира – ул. Менделеева – пр-т Бумажников – ул.Комарова – ул. Мира — далее по обычному маршруту;

№ 14 – ул. Мира – ул. Комарова – пр-т Бумажников – ул. Калинина- далее по обычному маршруту;

№ 27 –ул. Славы – ул. Мира – ул. Комарова – пр-т Бумажников – СЛПК далее по обычному маршруту;

№ 18, 54– пр. Бумажников – ул. Славы – ул. Мира – ул. Комарова – пр-т Бумажников – ул. Менделеева – ул. Мира – пр-т Бумажников – далее по обычному маршруту.

9 мая 2017 г. с 10:00 до 12:00 часов:

№ 11 – ул. Славы — ул. Мира – ул. Маяковского – пр-т Бумажников – ул. Менделеева – далее по обычному маршруту;

№ 13 – от СЛПК – пр-т Бумажников — ул. Мира – ул. Менделеева – пр-т Бумажников – ул.Маяковского – ул. Мира — далее по обычному маршруту;

№ 14 – ул. Мира – ул. Маяковского – пр-т Бумажников – ул. Калинина — далее по обычному маршруту;

№ 27 –ул. Славы – ул. Мира – ул. Маяковского – пр-т Бумажников – СЛПК далее по обычному маршруту;

№ 18,54 – пр. Бумажников-ул. Славы – ул. Мира – ул. Маяковского – пр-т Бумажников – ул. Менделеева – ул. Мира – пр-т Бумажников – далее по обычному маршруту.

9 мая 2017 г. с 12:00 до 20:00 часов:

№ 11 – ул. Славы — ул. Мира – ул. Комарова – пр-т Бумажников – ул. Менделеева – далее по обычному маршруту;

№ 13 – от СЛПК – пр-т Бумажников — ул. Мира – ул. Менделеева – пр-т Бумажников – ул.Комарова – ул. Мира — далее по обычному маршруту;

№ 14 – ул. Мира – ул. Комарова – пр-т Бумажников – ул. Калинина- далее по обычному маршруту;

№ 27 –ул. Славы – ул. Мира – ул. Комарова – пр-т Бумажников – СЛПК- далее по обычному маршруту;

№ 18,54 – пр.Бумажников-ул. Славы – ул. Мира – ул. Комарова – пр-т Бумажников – ул. Менделеева – ул. Мира – пр-т Бумажников – далее по обычному маршруту.

9 мая 2017 г. с 20:00 до 23:00 часов:

№ 11 – ул. Славы — ул. Мира — ул. Маяковского — пр-т Бумажников — ул. Менделеева — далее по обычному маршруту;

№ 13 – от СЛПК — пр-т Бумажников — ул. Менделеева — пр-т Бумажников — ул. Маяковского — ул. Мира — далее по обычному маршруту;

№ 14 – ул. Мира — ул. Маяковского — пр-т Бумажников — ул. Калинина — далее по обычному маршруту;

№ 27 – ул. Славы — ул. Мира — ул. Маяковского — пр-т Бумажников

— СЛПК — далее по обычному маршруту;

№ 18,54 – пр. Бумажников- ул. Славы — ул. Мира — ул. Маяковского — пр-т Бумажников — ул. Менделеева — ул.Мира — пр-т Бумажников — далее по обычному маршруту.

В п.г.т. В. Максаковка:

6 мая с 11:00 до 13:00 часов:

№ 25 – ул. Трактовая – Нювчимское шоссе – ул.Большая – В.Максаковка – ул.Большая – Нювчимское шоссе – ул. Трактовая –далее по маршруту.

9 мая с 11:00 до 13:00 часов:

№ 25 – ул. Трактовая – Нювчимское шоссе – ул.Большая – В.Максаковка – ул.Большая – Нювчимское шоссе – ул. Трактовая –далее по маршруту.

В п.г.т. Краснозатонский:

9 мая с 09:00 до 11:00 часов:

№ 23 – ул. Трактовая– ул.Судостроительная – ул.Корабельная –пер. Плотницкий – ул.Ломоносова – ул.Ухтинская–ул. Корабельная – п.Краснозатонский –ул. Корабельная – ул.Ухтинская – ул.Ломоносова –пер. Плотницкий– ул.Корабельная – ул.Судостроительная – ул. Трактовая– далее по маршруту;

№ 23д в прямом направлении – ул. Трактовая– ул.Судостроительная – ул.Корабельная –пер. Плотницкий – ул.Ломоносова – ул.Ухтинская–ул. Корабельная – п. Краснозатонский –ул. Корабельная – ул.Шолохова – далее по маршруту;

в обратном направлении – ул.Шолохова – ул. Карабельная – п. Краснозатонский –ул. Корабельная – ул.Шолохова –пер. Плотницкий– ул.Корабельная – ул.Судостроительная – ул. Трактовая– далее по маршруту.

По сообщению администрации Сыктывкара