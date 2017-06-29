Мест в детских садах Сыктывкара становится все больше

Управление дошкольного образования и руководители детских садов столицы Коми откликнулись на призыв искать внутренние резервы для увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях. За последние пять лет в городе появилось 66 новых групп. 1 сентября откроется 67-я. Об этом журналистам во время своей поездки по готовящимся к началу нового учебного года рассказал мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

«Каждая из этих групп, исходя из нормативов, рассчитана на двадцать и больше человек. То есть получается, что мы ввели в кратчайшие сроки порядка 1400 дополнительных мест. Ремонт таких помещений укладывается в два-три месяца, а строительство нового детского сада – процесс долгий. Мы считаем, что это хороший результат. Тем более что стоимость одного нового места при таком подходе – чуть более 50 тысяч рублей. А при строительстве нового детского сада стоимость доходит до миллиона», — сообщил В.Козлов.

Большинство созданных таким образом мест появилось пять лет назад. В прошлом году было две новые группы. В этом – одна, в детском саде № 107.

Сейчас в очереди в детский сад стоят около тысячи сыктывкарцев в возрасте от полутора до трех лет. Но в следующие два года будет большой выпуск детей из новых садиков. Каждый год туда только добирали детей, но выпуска еще не было. Таким образом количество мест для самых маленьких претендентов на посещение детских садов значительно увеличится. Плюс к этому продолжается работа с частными компаниями, оказывающими дошкольные образовательные услуги. Мэрия готова предоставить им два помещения. Это в районе 60-70 мест.

В этом году отремонтируют 72 здания детских садов. На подготовку к новому учебному году учреждений дошкольного образования Сыктывкара заложено около 50 млн.рублей.

«Мы с радостью отмечаем, что неисполненных предписаний ни Госпожнадзора, ни Роспотребнадзора у нас нет. Те предписания, которые есть со сроком исполнения к 1 сентября и 31 декабря, мы выполним», — заверил мэр.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва