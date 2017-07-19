Молодежь Сыктывкара организует экологические велопоходы

Молодежь Сыктывкара поддерживает Год экологии в России и Год добрых дел в Республике Коми. Участники молодёжных объединений столицы Коми участвуют в различных мероприятиях соответствующих тематических направлений.

К примеру, рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» волонтерами был организован сбор использованных батареек и передача их в специализированные пункты приёма. Традиционным стало участие активистов в акции «Речная лента», проведение социально — экологической акции «Город без рекламы», экодесантов и экологических мастер-классов.

Также активисты Молодежного совета МО ГО «Сыктывкар» организуют велопоходы «Чистый лес», в рамках которых выезжают в окрестности города с целью уборки и благоустройства территории. Во время выезда в пгт. Краснозатонский они очистили ряд территорий от мусора.

«В рамках таких акций появляется отличная возможность сделать доброе дело для людей и нашей экологии, пообщаться с единомышленниками и покататься на велосипеде», — отметила член Молодежного совета МО ГО «Сыктывкар» Ольга Подольская.

Велопоходы проводятся с целью популяризации идей здорового образа жизни, формирования навыков организации полезного досуга, привлечения внимания к вопросам экологии и повышения экологической культуры населения.

Присоединиться к велопоходам могут все желающие, необходимо обратиться в Молодежный центр г.Сыктывкара по адресу ул. Малышева, 13 или телефону 222-719.

По сообщению администрации Сыктывкара