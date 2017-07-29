Молодежный парламент начал благоустраивать стадион в Лесозаводе

Молодежный парламент Коми и Федерация автоспорта Коми приступили к обустройству стадиона в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод. Молодые активисты выправили входную группу и столбы забора, обсыпали въезд щебнем.

Все работы депутаты проводят сами с помощью местных жителей. В частности, они предоставили необходимую для их проведения технику.

Вопросы первичного благоустройства стадиона как места спортивного досуга для жителей Лесозавода и Сыктывкара обсуждали на встрече Молодежного парламента с общественниками. Оно включает в себя уборку территории, покос травы, восстановление забора, правка ворот, а также создание техусловий и проведение электричества.

Также определено место для волейбольной площадки, найдена сетка, осталось найти трубы, наварить ушки и вкопать их.