На Крохале узнали тайны «Городских легенд»

Сегодня участники площадки «Молодежные медиа» республиканского молодежного образовательного форума «Инноватика: Крохаль 2017» познакомились с понятием брендинга территории и узнали о формах взаимодействия общества и власти в вопросах благоустройства города. Лекцию на примере сыктывкарского проекта «Городские легенды» провел эксперт форума, заместитель начальника управления массовых коммуникаций, информатизации и связи администрации главы Коми Евгений Зелинский.

Выступая перед слушателями, Евгений Зелинский рассказал о своем периоде работы в управлении информации администрации Сыктывкара, которое не только выполняло функции пресс-службы, но и занималось различного рода креативными проектами мэрии. Он вспомнил, как в 2014 году в столице Коми реализовывался проект «Городские легенды», который получил высокие оценки общественности и был отмечен на нескольких федеральных и региональных конкурсах.

По словам Евгения Зелинского, проект «Городские легенды» был направлен на поддержку общественных инициатив в благоустройстве Сыктывкара, а его создание непосредственно связано с неоднозначной реакций горожан на реконструкцию площадки перед «Детским миром». Когда в центре города появилась детская площадка со скульптурой корабля, это вызвало множество вопросов и негативных комментариев от сыктывкарцев. Основная претензия граждан заключалась в том, что проект реконструкции не прошел общественное обсуждение — территорию неожиданно обнесли забором, а затем представили сыктывкарцам уже готовый объект.

Авторы идеи обратились в управление ЖКХ мэрии, выяснив, что заложенные на благоустройство города бюджетные средства планировалось направить на уборку локальных свалок и благоустройство ряда злачных мест. По словам Евгения Зелинского, в мэрии насчитали 11 таких мест, где на тот момент наблюдалась разруха, собирались асоциальные элементы, скапливался мусор. Тогда городские власти решили не просто убрать свалки, но и придать новый облик этим места, оживить их с учетом мнения горожан.

Чтобы вовлечь в общественное обсуждение как можно больше людей и проект стал по-настоящему народным, стартовала активная кампания в соцсетях и СМИ, проводились молодежные флешмобы. По подсчетам мэрии, тем или иным образом в проекте «Городские легенды» приняли участие порядка 5 тысяч человек, а в общей сложности сыктывкарцы прислали около 200 предложений, причем, по правилам проекта, каждое из них должно было содержать в себе некую легенду, пусть даже и выдуманную.

Проекты обсуждались членами креативного совета при столичной мэрии, куда вошли чиновники, специалисты по урбанистике, искусствоведы, историки, журналисты и другие эксперты. Они отбирали по три лучших проекта для каждого из 11 мест. Кроме того, представители руководства мэрии Сыктывкара провели встречи с жителями всех территорий, где планировалось реализовать проекты.

Следующим этапом стало народное голосование, которое проводилось как в интернете, так и с использованием бюллетеней и урн, которые были установлены в магазинах и торговых центрах в районах, предложенных для благоустройства. Итоги голосований суммировались, после чего были определены 11 проектов, которые были реализованы до ноября 2014 года. О большинстве из них Евгений Зелинский также подробно рассказал слушателями «Инноватики».

Отвечая на вопросы участников форума, эксперт назвал примеры похожих проектов в области благоустройства, которые реализуются сейчас при взаимодействии общества и власти. Это проект «Формирование комфортной городской среды» партии «Единая Россия» и реализуемый в Коми проект «Народный бюджет».

— Вопросы урбанистики выходят на первый план, и власти стали обращать внимание на нужды горожан. Это дорожки, скамейки, места, где можно отдохнуть от городской суеты и комфортно чувствовать себя в своем собственном городе. Как считают социологи, это влияет и на электоральные настроения: если в городе неприятно находиться, люди не пойдут на выборы и результаты будут другими, — заключил Евгений Зелинский, приведя в пример Казань.

По сообщению УГТУ