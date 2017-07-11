Пляж в Кируле откроется 12 июля

С 12 июля официально открывается городской пляж в местечке Кируль. Соответствующее постановление подписал мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Согласно документу, эксплуатация городского пляжа в м.Кируль будет разрешена с 12 июля. Время работы — с 8:00 до 20:00.

Во избежание загрязнения въезд на территорию пляжа автотранспорта (кроме спецмашин) будет ограничен. На время работы пляжа будет организовано дежурство спасателей.

По сообщению администрации Сыктывкара