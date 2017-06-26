Учащиеся Школы искусств подключились к конкурсу по оформлению набережной в Кировском парке

К двум имеющимся работам, в которых сыктывкарцы предложили разместить на набережной одно из семи чудес России в миниатюре – столбы выветривания на плато Маньпупунёр и обустроить кинотеатр под открытым небом, добавилось еще шесть заявок.

Учащиеся школы в возрасте от 5 до 14 лет представили свое видение будущей набережной. К примеру, самая юная участница конкурса предложила сделать необычный зоопарк, разместив фигурки различных животных в виде арт-объектов. Также дети выразили желание сделать набережную максимально удобной для прогулок, занятий спортом и отдыха, где можно было бы поиграть, полежать на шезлонгах, почитать книгу, провести время с родителями и друзьями. Так появились проекты «Завтрак на траве», «Я люблю Сыктывкар!».

Ребята постарше увидели набережную с воссозданными элементами древнего коми промыслового календаря, героев мифов и легенд коми народа. Но, пожалуй, самым оригинальным на этот период сбора заявок является проект «Кондитерская мастерская», в автор которого с помощью кисти, красок и фантазии превратил набережную в «царство сладостей и игрушек.

Напомним, идея провести соответствующий конкурс принадлежит мэру Сыктывкара Валерию Козлову, который анонсировал его на встрече с журналистами республиканских и городских СМИ.

Участники конкурса могут предложить городу идею оформления будущей набережной через рисунки, скульптуру, эссе и другие творческие средства.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

*** Документы для участия в конкурсе можно отправить по электронной почтеkultura@syktyvkar.komi.com, либо на бумажном носителе предоставить Управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» – 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каб.529. Контактный телефон: 8(8212) 294–234.

Конкурс творческих проектов идеи оформления набережной проводится по следующим возрастным категориям: I группа 5–10 лет (приз – велосипед); II группа 11–18 лет (приз – планшет); II группа19–35 лет (приз – смартфон); IV группа от 36 лет (приз – телевизор).

Приём документов для участия в конкурсе продлится до 20 июля. После отбора комиссией четырех проектов по четырем возрастным категориям в срок до 1 августа – до момента вынесения окончательного решения по победителям конкурса – будет организовано интернет-голосование, целью которого является формирование народного рейтинга представленных проектов-победителей.

Далее с 10 августа по 10 октября 2017 года мэрия Сыктывкара проведёт второй конкурс – уже среди профессионалов из сферы архитектуры и строительства. Главная задача профессионалов – предложить решение на основе идеи-победителя первого конкурса, которую поддержат жители Сыктывкара в ходе интернет-голосования.

По сообщению администрации Сыктывкара