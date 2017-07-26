В Сыктывкаре состоится патриотический автопробег

28 июля в Сыктывкаре пройдет автопробег патриотической направленности. Организатором мероприятия на территории республики является Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми. Акция пройдет в рамках международного автопробега «С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее».

Сбор участников пробега состоится возле мемориального комплекса «Вечная слава». Начало мероприятия в 10.00.

В рамках митинга планируется выступление представителей органов власти, военного комиссариата региона, ветерана Великой Отечественной войны, а также торжественное награждение медалью «90 лет ДОСААФ России».

Также во время мероприятия пройдет передача символа автопробега – капсулы с землей от Республики Коми.

После торжественной части автомобильная колонна проследует по маршруту ул. Коммунистическая – ул. Морозова – ул. Сысольское шоссе и продолжит движение в сторону с. Выльгорт. После чего капсула отправится дальше в путь по маршруту следования пробега.

*** Комплексный комбинированный международный пробег, посвященный 90-летию служения Отечества ДОСААФ России «С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее» проводится Центральным Советом ДОСААФ России в период с 5 июля по 24 августа. Одним из символов Пробега считается передача земли от каждого субъекта РФ по маршруту «Владивосток -Севастополь».

По сообщению администрации Сыктывкара