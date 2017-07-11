Именные стипендии

Русское географическое общество объявляет о старте конкурса на право получения молодежных Именных стипендий в 2017 году. Размер стипендии — 100 000 рублей.

В конкурсе две номинации: «За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук» и «За успехи в общественной деятельности, отвечающей целям и задачам Русского географического общества».

В рамках первой номинации участников будут оценивать по количеству и качеству научных публикаций, входящих в список Высшей аттестационной комиссии (ВАК), базы данных Scopus и WoS, индексируемых Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). Участие претендентов в научных и образовательных программах, семинарах, конференциях, заслуги и победы в конкурсах и олимпиадах тоже пойдут в зачет.

При подаче заявки на эту номинацию необходимо прикрепить рекомендацию ученого, научного, педагогического советов образовательной организации либо рекомендацию от лауреата Государственной премии СССР или России, члена Российской академии наук, члена Управляющего или Ученого советов Общества.

В номинации «За успехи в общественной деятельности» одним из основных критериев оценки станет количество организованных научных или образовательных программ, фестивалей, конференций, семинаров, конкурсов и олимпиад различного уровня в качестве руководителя проекта или одного из исполнителей.

Участие в проведении мероприятий Русского географического общества, рекомендации и благодарности от руководства РГО станут большим плюсом к портфолио претендента на победу в конкурсе. Помимо основной общественной деятельности, ваши спортивные и культурно-творческие достижения не останутся без внимания.

Вся предоставленная информация будет проверяться на подлинность и соответствие географической тематике, а изобретения – на наличие патентов. Поэтому не забудьте прикрепить документы, подтверждающие конкретные достижения: сертификаты, свидетельства участника, победителя или организатора, благодарности, выписки из приказов, скан-копии и т.д. Учитываются все научные и общественные достижения за период с 1 января 2015 года по настоящее время.

Подробную информацию о конкурсе смотрите в презентации проекта.

Подать заявку: scholarship@rgo.ru

Срок приема: до 31 августа, образец анкеты здесь.

Название файла и тема письма: Фамилия_Имя_заявка. Внимание: заявки, подписанные не по образцу, не принимаются!

www.rgo.ru