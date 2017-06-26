Что будет в республиканском технопарке «Кванториум»

15 сентября в Сыктывкаре будет открыт первый в Республике Коми детский технопарк «Кванториум». Он будет работать на базе Республиканского центра дополнительного образования и располагаться в Доме дружбы народов.

Как «Комиинформу» рассказала директор РЦДО Наталья Арабова, в технопарке будут открыты шесть направлений (квантов). Это автоквантум – изучение и разработка систем наземного транспорта и транспортной инфраструктуры; аэроквантум – изучение принципов и создание средств малой беспилотной авиации, получение практических навыков по управлению беспилотников; энерджиквантум – исследование возможностей и применения альтернативной энергии, основ энергетических сетей и углублённое изучение радиоэлектроники и схемотехники; биоквантум – формирование представлений и практических навыков в области биотехнологии, генной и клеточной инженерии; робоквантум – изучение передовых технологий в области электроники, мехатроники и программирования, конструирование и программирование роботов; дополненная и виртуальная реальность – развитие нового вида детской журналистики, иммерсивной журналистики, это виртуальная реальность, позволяющая создавать различные медиа продукты с эффектом присутствия.

Все кванты объединяет hi-tech цех, в котором дети смогут довести до готовности свои проекты с использованием прецессионных 3D-принтеров, 3D- сканеров, станков, оборудованных числовым программным управлением, станков лазерной резки и гравировки, вакуум формовочной машины, портала плазменной резки и прочего современного оборудования, которое уже закуплено.

«Для такого уникального проекта педагоги нужны особенные, которые сами увлечены современными технологиями и, конечно же, желающие работать с детьми и отдаваться данному процессу без остатка. От их работы зависит репутация нашего региона и возможность открытия технопарков в других городах республики, поэтому отбор проходил в несколько этапов. Сначала собеседование с руководителем. Затем онлайн-анкетирование у федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум». Те педагоги, которые успешно прошли анкетирование, приглашались на третий этап испытаний – образовательную сессию, которая проходила в Москве и длилась 14 дней. Последним испытанием педагогов была разработка образовательного кейса для работы с детьми. И только те педагоги, которые успешно прошли все испытания, стали первыми педагогами первого технопарка», — сообщила Н.Арабова.

Детский технопарк рассчитан на 800 бюджетных (бесплатных) мест. Будут приниматься дети в возрасте от 8 до 18 лет. Приемная комиссия начнет свою работу 14 августа в 9 часов и будет проходить по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 3. Ознакомиться с перечнем программ педагогов, а также с документами, необходимыми для поступления в ГАУДО РК «РЦДО» все желающие смогут на его сайте или на странице в социальной сети «ВКонтакте».