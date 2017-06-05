Молодые педагоги-айтишники Коми победили на российском турнире

В апреле-мае для повышения качества образования через стимулирование познавательной активности, раскрытия творческого потенциала педагогических работников проводился Всероссийский дистанционный командный турнир по информационным технологиям среди работников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в котором активное участие приняли команды школ республики.

Педагоги образовательных организации со всей России соревновались во владении различными онлайн-сервисами, создании оригинального контента, выполнении творческих заданий. Задания 1 и 2 тура были посвящены темам Экологии: составление заданий используя заданные сервисы, а также написание статей на конференцию по теме «Эффективные практики реализации элементов Единой информационной образовательной среды образовательной организации в условиях реализации ФГОС». В 3 и 4 турах надо было представить новые обучающие сервисы и придумать задания для конкурентов и показать в этом же сервисе свой вариант ответа на тему «100 — летие Октябрьской революции 1917»; в финале команды представили игровой социальный ролик на природоохранную тему.

В финал вышли 4 команды, по результатам которого в номинации «Общеобразовательные организации» был определен победитель – команда молодых специалистов Центра дистанционного обучения детей-инвалидов ГОУ РК «Республиканский центр образования»: Подорова Евгения Владимировна, Подоров Василий Русславович, Спиридонов Андрей Владимирович, Ширяев Евгений Евгеньевич, Попов Ян Александрович (капитан команды).

Дипломами II степени награждены команды управления образования МР «Усть-Куломский и МОУ «Скородумская ООШ», III степени – МОУ «СОШ» с.Койгородок, 3 школы (МАОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени И.А.Куратова» и МОУ «ООШ №34» г.Сыктывкара, МОУ «СОШ №42» г.Воркуты) получили сертификаты участников.

По сообщению Минобрнауки РК