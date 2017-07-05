На «Инноватике» рассказали об информационной безопасности
Безопасность в интернете и поведение в социальных сетях сегодня обсудили участники республиканского молодежного образовательного форума «Инноватика: Крохаль 2017». Экспертами лекции, которая прошла на площадке «Молодежные медиа», выступили специалисты «Центра информационных технологий» (ЦИТ).
Крупнейшую IT-компанию республики представили заместитель директора ЦИТ Евгений Рассыхаев и заместитель директора по безопасности Кристина Осипова. Слушателями лекции стали не только молодые медийщики из профильной секции, но и другие участники форума, заинтересовавшиеся заявленной темой.
Как отметили эксперты, информационная безопасность заключается не только в установке специального программного обеспечения — антивирусов, а начинается в первую очередь с носителя информации — человека. Именно от самого пользователя исходит основная угроза потери важных данных.
По словам Кристины Осиповой, сейчас информационной безопасностью пренебрегают около 80% сотрудников госучреждений. К негативным последствиям может привести, например, оставленный в компьютере без присмотра токен — персональный идентификатор или присланный по почте неизвестный файл.
Эксперты напомнили слушателям о правилах информационной безопасности, в частности, про грамотную работу на чужих компьютерах и разграничение логинов и паролей для разных ресурсов. По их словам, в государственных учреждениях пароли зачастую хранят на рабочем месте прямо под клавиатурой. В то же время эксперты также не рекомендовали доверять приложениям для мобильных устройств, запоминающим пароли. Как подчеркнули спикеры, единственный верный метод — хранить пароли в голове, однако фактически «взломать можно кого угодно и где угодно». Вопрос только в том, «сколько это займет времени».
Евгений Рассыхаев прокомментировал недавнее резонансное появление новых вирусов-шифровальщиков, заразивших тысячи компьютеров по всему миру и требовавших выкуп за расшифровку файлов. Он отметил, что пока вирус приносит весьма скромные доходы его создателям, что указывает на то, что истинные цели злоумышленников заключаются далеко не в этом.
— Это игра. Если ваша машина пока не упала, это не значит, что она не заражена. Вирус может храниться в компьютере и ждать следующего сигнала разработчиков, — предостерег эксперт.
Как отметила Кристина Осипова, информационная безопасность складывается из трех составляющих — конфиденциальность, целостность и доступность. Помимо вышеперечисленного, эти пункты включают в себя также резервное копирование данных и уничтожение любых важных документов, отправленных в мусор.
Отдельную часть лекции эксперты посвятили защите персональных данных от мошенников, а также проконсультировали слушателей о том, как себя вести при встрече с ними в интернете или в телефонном разговоре.
Завершилась встреча дискуссией о безопасном поведении в социальных сетях. Как отметили спикеры, сейчас существуют аналитики и психологи, которые по следам, оставленным пользователем в интернете, так называемым «теням», могут с вероятностью 90% составить личностный портрет человек, установить автора какого-либо анонимного комментария.
Эксперты перефразировали знаменитое «правило Миранды»: все, что вы оставите в интернете, может быть использовано против вас.
Напомним, в этом году седьмой республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2017» проходит с 3 по 8 июля. Участники на восьми образовательных площадках работают с экспертами и спикерами по направлениям «Ты – предприниматель», «Кадры государственной молодежной политики», «Молодежные медиа», «Волонтерство», «Молодежное самоуправление», «Технопарк», «Патриотизм» и «Творчество». Организаторами форума «Инноватика: Крохаль 2017» выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», ГАУ Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив».
По сообщению УГТУ
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