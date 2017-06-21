На Всероссийской робототехнической олимпиаде за победу сразятся и команды из Коми
23-25 июня в г. Иннополис, Республика Татарстан состоится заключительный этап Всероссийской робототехнической олимпиады. Основная тема состязаний 2017 года: «Роботы для устойчивого развития».
Республику Коми на олимпиаде будут представлять 5 команд из Сыктывкара и Ухты, занявшие призовые места на республиканском этапе:
Команда МУ ДО «Центр юных техников», тренер Д.И. Хмурчик (основная категория, состязание «Природно-ориентированный туризм»);
Команда МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», тренер А.С Шаркова (основная категория, состязание «Углеродная нейтральность»);
Команда МАОУ «Технологический лицей» г. Сыктывкара, тренер Н.В. Худяева (творческая категория, состязание «Роботы для устойчивого развития (старшая))»;
Команда ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», тренер М.Д. Китайгородский (студенческая категория, состязание «TetraStack»);
Команда МАОУ «Технологический лицей», тренер М.Д. Китайгородский (состязание Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы»).
В основной категории участникам в зависимости от возраста предстоит побороться в одном из трех состязаний:
В состязании «Природно-ориентированный туризм» участникам необходимо сделать робота, который может способствовать развитию природно-ориентированного туризма и помочь ученым и посетителям в наблюдении и изучении чудес природы без ущерба им.
В состязании «Углеродная нейтральность» необходимо сделать робота, который может помочь одной компании уменьшить выбросы диоксида углерода, выделяемого в результате производственных процессов. Для достижения этой цели робот должен установить солнечные панели и посадить деревья нужного вида в различных зонах посадки, чтобы сбалансировать влияние выбросов компании.
В состязании «Чистая и возобновляемая энергия» необходимо сделать робота, который поможет построить ветряную электростанцию. Робот должен выбрать наилучшие места для строительства различных ветряных турбин ветряной электростанции, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы турбин и отсутствие вредного воздействия на окружающую среду.
В творческой категории задача команд заключается в создании робота, который способствует более устойчивому развитию региона, следуя достижению одной из Целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals). Таким образом, каждый робот способствует достижению цели превращения нашего мира в более хорошее место.
В студенческой категории участником предстоит создать робота, который может заработать максимальное количество баллов в состязании Tetrastack – роботизированной версии Tetris®.
На олимпиаде также состоятся состязания в категориях «Сервисные и промышленные интеллектуальные робототехнические системы», «Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы», «Водные интеллектуальные робототехнические системы», «Летательные интеллектуальные робототехнические системы», «Футбол роботов».
Победители категорий WRO отправятся на Всемирную олимпиаду роботов в Коста-Рику.
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Организатором Всероссийской робототехнической олимпиады является Университет Иннополис (г. Иннополис, Республика Татарстан). Учредителем регионального этапа олимпиады в Республике Коми является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, право представлять команды на заключительном этапе с 2015 года предоставлено Коми республиканскому институту развития образования.
Всероссийская робототехническая олимпиада (ВРО) – это российская олимпиада по программированию интеллектуальных робототехнических систем. В рамках ВРО проводятся соревнования российского направления, а также соревнования по регламентам международных соревнований World Robot Olympiad.
По сообщению Минобрнауки РК
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