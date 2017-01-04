Почему АИС «Молодежь России» лучше социальной сети

Новый год всегда открывает перед каждым из нас новые горизонты: больше молодежных образовательных форумов, Всероссийских конкурсов, фестивалей, международных мероприятий. Узнать о своих возможностях и по максимуму их реализовать поможет АИС «Молодежь России». Рассказываем почему!

Автоматизированная информационная система «Молодежь России» – это виртуальная площадка, где встречается молодежь, общественные организации и органы исполнительной власти, реализующие государственную молодежную политику.

Доступ к АИС «Молодежь России» можно получить как со стационарного компьютера, так и с любого другого гаджета, скачав одноименное мобильное приложение.

У каждого зарегистрированного пользователя есть личный кабинет, где он оставляет (или не оставляет) информацию о себе, своих интересах, образовании и другие данные. Больше информации в профиле – больше возможностей.

Например, система безошибочно определит мероприятия, в которых захочет поучаствовать пользователь. Они, кстати, распределены по 15 направлениям государственной молодежной политики. За участие в каждом мероприятии начисляются баллы, из которых формируется уникальный рейтинг.

Региональные ОИВы, ответственные за молодежную политику, с помощью рейтинга определяют самых активных, инициативных и талантливых в своем регионе. Именно таких юношей и девушек будут рекомендовать на участие в крупных Всероссийских и международных мероприятиях, таких как Всероссийские молодежные форумы, XIX Фестиваль молодежи и студентов в Сочи, молодежный саммит BRICS и других.

Примечательно, что общественная деятельность пользователей также фиксируется в системе, что является неоспоримым преимуществом. Активная гражданская позиция, набор компетенций и профессиональный опыт, которым приобретают молодые люди, занимающиеся социально полезной работой, очень ценится на кадровом рынке. С таким резюме кандидат на собеседовании имеет явное преимущество перед своими конкурентами.

Кстати, о резюме! АИС «Молодежь России» умеет самостоятельно оформлять анкету пользователя, где фиксирует все активности, мероприятия и достижения, которые хранятся в личном кабинете.

Можно еще долго перечислять бонусы и преимущества АИС «Молодежь России», но пришло время действовать: регистрируйтесь, открывайте новые возможности, ищите новых друзей и единомышленников где бы вы ни находились.

По сообщению Росмолодежи