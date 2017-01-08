Почему учёные считают смартфоны вредными

Дети, пользующиеся смартфоном более трех часов ежедневно, гораздо чаще страдают от так называемого синдрома сухого глаза (ССГ), чем их менее увлеченные гаджетами сверстники. К такому выводу пришли корейские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале BMC Ophthalmology.

Этот синдром возникает в случае, если организм не производит достаточно слез, из-за чего глаза становятся красными и раздраженными, будто в них попал песок. Как правило, такое состояние диагностируется у пожилых людей, однако в последнее время оно все чаще встречается у более молодых и даже детей. Одна из причин — смартфоны, ведь когда мы смотрим на экраны, то меньше моргаем, а глаза реже омываются слезами и становятся суше.

Подтвердить эту теорию удалось в ходе исследования 916 корейских детей в возрасте от 7 до 12 лет. Сперва офтальмологи оценили их зрение, и оказалось, что у 6,6 процента ребят уже был ССГ. Почти все они пользовались смартфонами в среднем 3,2 часа в день. При этом среди их более здоровых сверстников гаджетами пользовались только 55 процентов участников исследования, а среднее время за мобильным экраном составило всего 37 минут.

Примечательно, что когда детей с ССГ попросили не пользоваться смартфонами хотя бы месяц, симптомы недуга почти исчезли, пишет The Independent. Эксперт издания, специалист по так называемой цифровой детоксикации, Таня Гудин советует родителям как минимум не давать детям мобильные гаджеты за час до сна, а также не допускать длительных сессий у экрана, превышающих два часа подряд. В идеале — сократить это время еще больше.

По сообщению Российской газеты