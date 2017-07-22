Преподаватель из Воркуты получил на «Территории смыслов» 200 тысяч рублей

Преподаватель информационных технологий Воркутинского горно-экономического колледжа Данил Егоров на форуме «Территория смыслов на Клязьме» выиграл грант на реализацию своего проекта «Создание лаборатории управляемых программируемых устройств на базе платформы «Arduino».

Победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов стали 20 молодых специалистов в области высоких технологий — участников второй смены Всероссийского образовательного форума. Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов в рамках второй смены площадки составила 2,6 млн. рублей.

Один проект получил финансовую поддержку на сумму — 300 тысяч рублей. 15 — по 100 тысяч рублей. Д.Егоров оказался в числе четырех победителей, получивших 200 тысяч рублей.

«За последние несколько лет вновь возрос интерес к техническому творчеству среди детей. Создание лаборатории управляемых программируемых устройств на базе вычислительной платформы «Arduino» позволит ознакомить учащихся с принципами и методами конструирования и программирования, развить интерес к научно-техническому, инженерно-конструкторскому творчеству развить творческие способности учащихся», — говорится в описании проекта.

Всего участники второй смены форума «Территория смыслов» подали на конкурс 188 проектов, 68 из которых были отобраны для публичной защиты экспертным жюри, в состав которого вошли представители профильного сообщества.

Всероссийский конкурс молодёжных проектов проходит в рамках всех смен форума. Общий грантовый фонд Всероссийского конкурса молодежных проектов составит 21 млн. рублей.

Участниками второй образовательной смены форума «Территория смыслов на Клязьме» стали около тысячи молодых специалистов в области высоких технологий со всей России. Гостями площадки в рамках этой смены стали заместитель Министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, генеральный директор Российского Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, директор Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» Сергей Гребенников, руководитель GR и стратегических проектов в «Лаборатории Касперского» Андрей Ярных, директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьёв, представители крупных телекоммуникационных холдингов, компаний, специализирующихся на защите информации, и другие представители профильных высокотехнологичных сообществ.