Республиканская робототехническая олимпиада: роботы умнеют, задания усложняются

Полторы сотни школьников и студентов, от первоклассников до старшекурсников, из Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Усинска и Сыктывдинского района собрались в столице Коми, чтобы определить, чьи роботы самые умные и надежные.

Республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады проходит в Коми уже в третий раз. В этом году на соревнования приехали 90 команд. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом. Как пояснила начальник отдела Министерства образования, науки и молодежной политики Коми Виктория Быстрова, это связано с тем, что сначала проводился муниципальный этап. То есть в Сыктывкар приехали сильнейшие команды, которые заняли призовые места на призовых соревнованиях.

Основная тема состязаний 2017 года: «Роботы для устойчивого развития». На республиканском этапе конкурс проходил в шести категориях и 12 видах.

Например, конкурсантам нужно было смастерить и запрограммировать роботов таким образом, чтобы они сами играли в «Тетрис»: брали нужные детали и правильно их располагали.

Или чтобы модели машин сами ездили по «улицам», притормаживая перед определенными знаками дорожного движения.

Участники, которые наиболее ярко проявят себя на республике, отправятся на российский финал, который пройдет 23–25 июня на базе Университета Иннополис в Татарстане.

«Уровень участников значительно вырос. Об этом можно судить хотя бы по тому, что сложные дисциплины, на которые в прошлом году заявлялись пара-тройка команд, сейчас собирают до десяти. Есть реальные претенденты на призовые места и на российском уровне», — отметила В.Быстрова.

Победители и призеры республиканского этапа Всероссийской робототехнической олимпиады 2017:

Основная категория. Состязание «Природно-ориентированный туризм» (младшая возрастная группа)

1) Дмитрий Ериков, Дмитрий Середин, Canis, Центр юных техников», Ухта

2) Роман Никулин, Дмитрий Чепурной, Felidae, Центр юных техников, Ухта

3) Даниил Бочкарев, Виктория Янактаева, «Робус», Гимназия № 6, Воркута

Основная категория. Состязание «Углеродная нейтральность» (средняя возрастная группа)

1) Владислав Бардов, Вилен Исламов, «Крабы», Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина

2) Николай Соколов, Михаил Аникин, «Хлопцы», Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина

3) Лев Лодыгин, «Мегатрон», Русская гимназия, Сыктывкар

Основная категория. Состязание «Чистая и возобновляемая энергия» (старшая возрастная группа)

Призеры Вячеслав Чащухин, Александр Еланский, «420 no Skope», школа № 10, Ухта

Студенческая категория. Состязание «TetraStack»

Призеры Александр Ишунин, Сергей Шапёткин, Tetris-bot, СГУ им.Питирима Сорокина

Творческая категория. Состязание «Роботы для устойчивого развития» (младшая возрастная группа)

1) Александр Буянов, Алексей Фрайтер, «13-й подвиг», детский сад № 111, Сыктывкар

2) Виталий Благодатских, Екатерина Рочева, «Победа», школа № 10, Ухта

3) Эдуард Чернов, «Робомаг», школа №35, Сыктывкар

Творческая категория. Состязание «Роботы для устойчивого развития» (средняя и старшая возрастные группы), Состязание «Персональные ИРС для комфортной жизнедеятельности»

1) Григорий Лопатенко, Павел Федоров, «Daredevil», Технологический лицей, Сыктывкар

2) Дмитрий Дубовский, Игорь Понамарёв, «SuperRear», школа № 35, Сыктывкар

3) Артур Белугин, Константин Размыслов, «Муравьиные хроники», Дворец творчества детей и учащейся молодежи, г. Сыктывкар

Категория «Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы». Состязание «Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы»

Призеры Дмитрий Перков, Максим Чупров, «DiMax», Технологический лицей, Сыктывкар

Категория «Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы». Состязание «РобоТраффик»

1) Дмитрий Пахомов, «СПТ RS», Сыктывкарский политехнический техникум

2) Егор Наседкин, Никита Кожагельдиев, «Sigma», Школа №24, Сыктывкар

3) Рустам Касумов, «АвтоБот», Коми национальная гимназия, Сыктывкар

Категория «Первый шаг в робототехнику». Состязание «Траектория (образовательные конструкторы)» (младшая возрастная группа)

1) Семен Садило, «Тачки», Дворец творчества детей и молодежи, Воркута

2) Константин Устюжов, «Meles meles», Центр юных техников, Ухта

3) Георгий Циклаури, «Победитель», школа № 21, Сыктывкар

Категория «Первый шаг в робототехнику». Состязание «Траектория (Arduino)» (средняя возрастная группа)

1) Алексей Григорьев, Егор Толубаев, «Big brains», Учебный центр УВИСТ, Ухта

2) Егор Оголь, «Электроник»,Коми республиканский институт развития образования

3) Денис Кудинов, «Robodragon», школа № 35, Сыктывкар

В категории «Сервисные и промышленные интеллектуальные робототехнические системы» в состязаниях «Манипуляторы: сортировка» и «Локализация: карта» победители и призеры не определены.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва