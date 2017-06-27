Сайт Воркутинского политеха занял на конкурсе порталов ссузов второе место
Подведены итоги Всероссийского конкурса сайтов образовательных организаций. В конкурсе приняли участие 770 образовательных организаций России. Сайты оценивались в нескольких категориях, по уровням образования.
Участие в конкурсе это хороший индикатор того, как развивается интернет-ресурс образовательной организации. Дает понять уровень и мастерство, увидеть новые горизонты.
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум» награждено за 2 место в категории «Профессиональные организации» по северо-западному федеральному округу.
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