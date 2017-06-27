Сайт Воркутинского политеха занял на конкурсе порталов ссузов второе место

На Открытом Чемпионате Вологодской области на призы газеты «Красный север» спортсмены из Республики Коми завоевали шесть медалей.

В последнее время часто говорят о развитии сельских территорий. Но оно невозможно без молодёжи. Именно на наше поколение возлагаются большие надежды и перед нами ставятся грандиозные