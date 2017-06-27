Сайт Воркутинского политеха занял на конкурсе порталов ссузов второе место

27.06.2017   // IT   0

Подведены итоги Всероссийского конкурса сайтов образовательных организаций. В конкурсе приняли участие 770 образовательных организаций России. Сайты оценивались в нескольких категориях, по уровням образования.

Участие в конкурсе это хороший индикатор того, как развивается интернет-ресурс образовательной организации. Дает понять уровень и мастерство, увидеть новые горизонты.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум» награждено за 2 место в категории «Профессиональные организации» по северо-западному федеральному округу.

Добавить комментарий

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien