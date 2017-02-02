Школьники Коми приглашаются к участию в межрегиональном конкурсе проектных и исследовательских работ

Подать заявку на конкурс могут учащиеся 8-10 классов, выполнившие проект по одному из следующих направлений: беспилотные летательные аппараты, космические технологии, автономный транспорт, энергетические системы, безопасность человека, современные технологии в сельском хозяйстве, большие данные и машинное обучение, персонализированная медицина, сообщает Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации.

Заявки принимаются до 16 апреля 2017 года. Победители межрегионального конкурса получат приглашение на проектную смену образовательного центра «Сириус» в г. Сочи, которая пройдет с 1 по 24 июля 2017 года.

Более подробная информация об условиях участия размещена на официальном сайте конкурса: http://konkurs.sochisirius.ru/about

***Организатор конкурса образовательный центр «Сириус» в г. Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

Конкурс проектных и исследовательских работ школьников ставит целью вовлечь учащихся старших классов в научно-технические исследования и проектирование в прорывных областях, интересных скоростью развития технологий и перспективами внедрения найденных решений.

По сообщению Постоянного представительства РК при Президенте РФ