В Коми объявлен набор кандидатов на работу в детском технопарке «Кванториум»

В Республике Коми осенью 2017 года на базе Республиканского центра дополнительного образования откроется детский технопарк «Кванториум».

Кванториум — это новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук, основанный на проектной командной деятельности, который будет заключать в себя аэроквантум, IT – квантум, робоквантум, виртуальную или дополненную реальность, биоквантум, геоквантум, автоквантум и космоквантум.

В настоящее время объявлен набор целеустремленных педагогов, открытых ко всему новому и интересному.

3 февраля в 17.00 и 4 февраля в 11.00 пройдут анкетирования претендентов. Вас ждут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 3, кабинет 403.

Требования к кандидатам: высшее/среднее образование, навыки пользования современными техническими средствами, знание основ программирования, знание основ проектирования, умение работать с детьми, желание достигать высоких результатов.

Кандидаты, чьи анкеты одобрит федеральный оператор детских технопарков, будут приглашены для прохождения очного обучения в научном инновационном центре «Сколково» в марте 2017 года. При успешном прохождении очного обучения и получения сертификата специалисты смогут работать в детском технопарке с самым современным оборудованием.

Справки по телефонам: 8 (8212) 24-23-67, 24-42-81.

По сообщению Минобрнауки РК