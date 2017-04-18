В Сыктывкаре пройдет робототехническая олимпиада

13 мая в Сыктывкаре на базе культурно-спортивного центра «Ренова» (ул. Димитрова, 14/1) состоится республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады 2017.

Всероссийская робототехническая олимпиада – это российская олимпиада по программированию интеллектуальных робототехнических систем. В рамках ВРО проводятся соревнования российского направления, а также соревнования по регламентам международных соревнований World Robot Olympiad. Олимпиада проводится АНО ВО «Университетом Иннополис» с 2014 года.

На республиканском этапе олимпиады планируется проведение состязаний в 6 категориях и 12 видах для участников в возрасте от 6 до 25 лет.

Основная тема состязаний 2017 года: «Роботы для устойчивого развития».

По итогам республиканского отборочного этапа лучшие команды представят Республику Коми на заключительном этапе олимпиады, который пройдет 23–25 июня 2017 года на базе Университета Иннополис (г. Иннополис, Республика Татарстан).

Учредителем республиканского этапа олимпиады является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Организатором республиканского этапа является Коми республиканский институт развития образования совместно с Сыктывкарским государственным университетом имени Питирима Сорокина.

Приглашаем принять участие в республиканском этапе олимпиады команды образовательных организаций общего, дополнительного и профессионального образования Республики Коми.

Зарегистрировать команду и получить информацию о республиканском этапе олимпиады можно на сайте: http://kriro.ru/rro2017. Контакты оргкомитета: 8(8212)28-37-18, robotics@kriro.ru.