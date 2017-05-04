За победу на этапе Всероссийской робототехнической олимпиады в Коми поборются более ста команд

В Сыктывкаре 13 мая на базе культурно-спортивного центра «Ренова» состоится республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады – 2017. В этом году за звание победителя будут бороться более 100 команд.

Основная тема состязаний 2017 года — «Роботы для устойчивого развития». Конкурс пройдет в 6 категориях и 12 видах для участников в возрасте от 6 до 25 лет. Победители регионального этапа Олимпиады представят республику на Всероссийском этапе робототехнической олимпиады 23-25 июня 2017 года в Казани.

Напомним, в соревнованиях прошлого года приняли участие более 120 команд из городов Сыктывкар, Воркута, Усинск, Ухта, Печора, Сыктывдинского, Сысольского и Усть-Вымского районов Республики Коми.

Соревнования открытые и их могут посетить все желающие.

По сообщению Минобрнауки РК