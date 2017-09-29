13 школьников и 19 студентов покажут свои навыки на чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Сыктывкаре

Главное — участие, а не победа – таков посыл республиканского чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», который пройдет в Сыктывкаре с 4 по 5 октября.

46 участникам, школьникам, студентам и специалистам, предстоит показать свои неограниченные возможности в восьми компетенциях: «Администрирование баз данных», «Массажист», «Портной», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Технология моды», «Экономика и бухгалтерский учет», «Резьба по дереву» и «Художественное вышивание».

Участникам чемпионата будет предложено выполнить определенные конкурсные задания, продемонстрировав свои профессиональные навыки, умение и мастерство. Оценивать выполненные задания будут эксперты – представители работодателей, образовательных организаций, общественных объединений инвалидов.

13 школьников будут состязаться в резьбе по дереву и вышивании, 12 работающих граждан и 19 студентов – в остальных номинациях. Организаторы постарались в равной степени охватить людей с различные нарушениями здоровья. Исходя из этого, а также из потребности на рынке труда и были выбраны дисциплины соревнований. Они пройдут на двух площадках: в Сыктывкарском колледже сервиса и связи, на базе которого создан Региональный центр развития движения «Абилимпикс», и Сыктывкарском политехническом техникуме.

Коми примет чемпионат во второй раз. В прошлом году в нем участвовали 16 человек по двум компетенциям. На следующий чемпионат организаторы планируют увеличить количество конкурсантов и дисциплин.

«Основная цель – посмотреть, что могут студенты. Задания не самые простые, но развивающие. Это игра, но здесь нет проигравших. «Абилимпикс» — это старт в будущую профессию. В прошлом году все участники были трудоустроены. Мы сделаем все, чтобы и нынешние конкурсанты получили работу», — пообещал начальник Управления занятости Минтруда Коми Александр Хохлов.

Он отметил, что благодаря включению республики в такие движения, как WorldSkills и «Абилимпикс», республика получает новые технологии, с помощью которых все больше профессий становятся доступными для всех, и находится в авангарде мирового движения.

Победители республиканского этапа примут участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет 28 ноября – 3 декабря в Москве.

Илья Баканов

Фото автора