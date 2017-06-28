54 студента стали последними выпускниками Коми филиала Кировского медуниверситета

Сегодня, 28 июня, состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Коми филиала Кировского государственного медицинского университета. Церемония по традиции прошла в актовом зале Консультативно-диагностического центра. 6 курс медуниверситета в 2017 году закончили 54 студента, из них трое получили дипломом с отличием.

На церемонии вручения будущих врачей поприветствовал заместитель министра здравоохранения Республики Коми Владимир Крещик. Он вручил приветственный адрес от министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина директору Коми филиала Кировского государственного медицинского университета Наталье Кораблевой.

«За период своего существования Коми филиал Кировского государственного медицинского университета прошел большой и сложный путь становления и развития, подарив республике и стране не только превосходных врачей-практиков, но и выдающихся ученых, продолжающих обогащать медицинскую науку своими достижениями. В вашем образовательном учреждении работают специалисты самого высокого класса, благодаря их труду и талантам выпускники вашего учреждения всегда отличаются глубокими профессиональными знаниями и широким кругозором.

Благодаря вам, вашему педагогическому мастерству, мудрости, знаниям и терпению происходит профессиональное становление высококвалифицированных специалистов. Спасибо вам за благородный труд в обучении молодого поколения», — говорится в обращении.

Владимир Крещик пожелал выпускникам профессионального роста и трудолюбия:

— Вы прошли нелегкий путь, чтобы получить диплом врача. Сегодня тот день, когда вы сможете встать на путь профессиональной деятельности. Врач — это одна из немногих профессий, в которых нет случайных людей. Те знания, которые в вас вложили преподаватели, должны найти серьезное практическое применение в республиканской медицине. Я хочу пожелать вам ответственности в будущей работе, не потерять тот студенческий запал, который вы получили в годы учебы и применить все ваши знания во благо здоровья жителей нашей республики. Будьте достойны белого халата, желаю вам профессиональных успехов, счастья и благополучия! — отметил Владимир Крещик.

Был зачин приказ о присвоении студентам, окончившим 6 курс вуза, квалификации «врач-лечебник». Владимир Крещик и Наталья Кораблева вручили выпускникам дипломы о высшем профессиональном образовании. Поздравить выпускников пришли преподаватели учебного заведения, главные врачи учреждений здравоохранения республики, родители и друзья. Присутствующие послушали музыкальные номера.

Отметим, что в 2017 году выпустился последний курс Коми филиала Кировского государственного медицинского университета. В дальнейшем студенты медицинских специальностей будут выпускаться из стен Медицинского института Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.

Кроме того, с 2017 года выпускники медицинских вузов не проходят интернатуру. После окончания 6 курса они либо начнут обучение в ординатуре для получения специализации, либо пойдут на работу в качестве специалистов первичного звена.

По сообщению Минздрава РК