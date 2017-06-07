80 подростков станут на лето пожарными

В июне в шести населенных пунктах республики пяти муниципальных образований будут работать летние дружины «Юный пожарный». Всего в них будет задействовано восемьдесят подростков.

В первый день лета дружины «Юный пожарный» приступили к работе в с. Зеленец Сыктывдинского района и в п. Нижний Одес Сосногорского района, в начале нынешней недели – в с. Летка Прилузского района и п. Щельяюр Ижемского района. Немного позже начнут работу летние дружины в с. Ыб (Сыктывдинский район) и п. Краснозатонский (ГО «Сыктывкар»).

«Занятость детей в летнее время – это важнейшее средство современного воспитания, это способ направить их энергию в позитивное русло», – прокомментировал деятельность дружин и.о. начальника ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» Евгений Батманов.

Трудовые отряды открываются при участии муниципальных центров занятости, школ и Управления противопожарной службы и гражданской защиты. «Юные пожарные», как обычно, работают на благо своего села или поселка. Кроме того, на базе пожарных частей противопожарной службы Коми ребят обучают правилам оказания первой помощи пострадавшим, знакомят с пожарной техникой, с аварийно-спасательными инструментами, в интересной форме закрепляется материал о пожарной безопасности, о действиях при чрезвычайных ситуациях. Практика организации таких летних трудовых дружин показывает, что ребята с удовольствием их посещают, так как смены получаются интересными и более насыщенными за счет занятий, которые проводят пожарные.

«Деятельность юных пожарных имеет большую практическую значимость. Это совместная полезная работа коллектива Щельяюрской средней школы и пожарной части поселка под девизом «Научился сам — научи другого!» – отметила, напутствуя юных пожарных, глава МР «Ижемский», директор Центра занятости населения Ижемского района Татьяна Артеева.

Напомним, летние дружины «Юный пожарный» организуются по инициативе Управления противопожарной службы и гражданской защиты Комитета РК ГО и ЧС с 2010 года.