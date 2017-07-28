Бойцы студотряда «Полярник» осваивают навыки строительства

В течение месяца, бойцы студенческого стройотряда «Полярник» Воркутинского горно-экономического колледжа участвуют в ремонтно-восстановительных работах на территории базы отдыха «Заречная». Выполняя поставленные задачи, ребята складировали пиломатериалы, помогали бетонировать фундамент, предназначенный для хозяйственных построек, участвовали в монтаже подъемного устройства для подъема грузов, приобрели навыки управления лебедкой, познакомились с правилами перетяжки грузов через блочковую систему (полиспас).

Сейчас ребята занимаются установкой оградительных барьеров и покрытием поверхности грунтом. Впереди покраска барьеров с соблюдением всех необходимых требований к вертикальным ограждениям.

«Мне очень интересно работать с инструментом, — рассказал боец отряда, студент группы КСК-16 Константин Пимахов. – Я многому научился за время работы в стройотряде и очень этому рад, ведь приобретенные навыки пригодятся в дальнейшем».

По словам главного специалиста МБУ «Городской центр отдыха и туризма» , а по совместительству члена Общественной палаты Республики Коми Семена Мостуненко, ребята работают очень слаженно и аккуратно:

«Хочу поблагодарить всех ребят за помощь. Под руководством комиссара отряда Савелия Свидерского, работу бойцы выполняют очень качественно. Конечно, темперамент у всех разный, кто-то работает чуть быстрее, кто-то медленнее, но главное, что все очень стараются. Несмотря на юный возраст, никто из ребят не пытается увильнуть от работы. Сегодня твердо могу сказать, что ССО «Полярник» Воркутинского горно-экономического колледжа — это достойные надежные ребята с которыми можно решать любые задачи».

По сообщению ВГЭК