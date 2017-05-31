Более пяти тысяч человек смогут бесплатно получить среднее профессиональное образование в Коми

На 2017 год в рамках контрольных цифр приёма за счёт средств бюджета в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в республике выделено 5 408 мест на обучение по программам среднего профессионального образования, в том числе 4 697 мест — за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми, 711 мест — за счёт средств федерального бюджета.

Кроме того, выделен дополнительный объём контрольных цифр приёма граждан на 2017 год по 50-ти наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50), что связано с реализацией в регионе приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий под потребности экономики Республики Коми».

Всего по профессиям и специальностям в ТОП-50 на 2017 год выделено 695 бюджетных мест по таким направлениям подготовки, как: «Гостиничное дело», «Технология парикмахерского искусства», «Управление качеством продукции, процессов и услуг», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Поварское и кондитерское дело», «Повар, кондитер», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», «Информационные системы и программирование», «Мастер слесарных работ».

В Республике Коми подготовку по профессиям и специальностям среднего профессионального образования осуществляют 28 государственных профессиональных образовательных учреждений, одна образовательная организация высшего образования и два филиала федеральных вузов. Наиболее высокий конкурс при поступлении ежегодно наблюдается в Сыктывкарском медицинском колледже им. И.П. Морозова, в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже им. И.А. Куратова, Сыктывкарском политехническом техникуме, Сыктывкарском целлюлозно-бумажном техникуме, Сыктывкарском колледже сервиса и связи.

Традиционно наиболее востребованными среди абитуриентов являются специальности медицинской, педагогической и технической направленности, такие как: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Дошкольное образование», «Образование в начальных классах», «Автомеханик», «Сварщик», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Страховое дело», «Прикладная эстетика», «Компьютерные сети», «Парикмахер», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин».

Приём на обучение в техникумы и колледжи осуществляется на общедоступной основе без вступительных испытаний. Вступительные испытания предусматриваются только по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определённых творческих способностей, физических и (или) психологических качеств. В случае если число поступающих превышает количество бюджетных мест, приём осуществляется на основе баллов в аттестате.

Приём заявлений в образовательные организации среднего профессионального образования на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа. Однако при наличии свободных мест в образовательных организациях приёмная кампания продлевается до 25 ноября.

Общий объём контрольных цифр приёма по программам высшего образования за счёт средств федерального и республиканского бюджетов в 2017 году составит 2 806 мест (из них 1994 места – по программам бакалавриата, 724 места – по программам магистратуры, 88 мест – по программам специалитета). С полным возмещением затрат на обучение вузы готовы принять ещё 4514 человек, из них более 2600 человек по очной форме обучения.

Вести приём будут Сыктывкарский государственный университет, Ухтинский государственный технический университет (также его два филиала в городах Усинске и Воркуте), Сыктывкарский лесной институт, Коми республиканская академия государственной службы и управления.

Подробную информацию о направлениях подготовки в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, краткие сведения об образовательных организациях республики можно найти на сайте Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми.

По сообщению Минобрнауки РК