Будущие повара Коми сразились за звание самого искусного
В Печорском промышленно-экономическом техникуме прошел конкурс профессионального мастерства для обучающихся с ограниченными возможностями по профессии «Повар». В рамках конкурса студенты выполнили практическое задание по приготовлению горячих блюд и холодной закуски.
Цель конкурса: определение уровня освоения профессиональных компетенций обучающихся с особыми образовательными потребностями.
По итогам конкурса победителями стали:
1 место – Запасов Вадим;
2 место – Цымбал Елена;
3 место – Кагункин Юрий.
Приз зрительских симпатий – получила Лисаневич Ольга.
Победителям конкурса были вручены грамоты и сладкие подарки, участники конкурса получили сертификаты.
Председатель жюри Бекирова О.В., заместитель директора ГПОУ «ППЭТ», отметила хорошую профессиональную подготовку студентов с ограниченными возможностями здоровья и важность проведения подобного конкурса для их социальной и профессиональной адаптации.
По сообщению Минобрнауки РК
Добавить комментарий