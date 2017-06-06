Будущие повара Коми сразились за звание самого искусного

В Печорском промышленно-экономическом техникуме прошел конкурс профессионального мастерства для обучающихся с ограниченными возможностями по профессии «Повар». В рамках конкурса студенты выполнили практическое задание по приготовлению горячих блюд и холодной закуски.

Цель конкурса: определение уровня освоения профессиональных компетенций обучающихся с особыми образовательными потребностями.

По итогам конкурса победителями стали:

1 место – Запасов Вадим;

2 место – Цымбал Елена;

3 место – Кагункин Юрий.

Приз зрительских симпатий – получила Лисаневич Ольга.

Победителям конкурса были вручены грамоты и сладкие подарки, участники конкурса получили сертификаты.

Председатель жюри Бекирова О.В., заместитель директора ГПОУ «ППЭТ», отметила хорошую профессиональную подготовку студентов с ограниченными возможностями здоровья и важность проведения подобного конкурса для их социальной и профессиональной адаптации.

По сообщению Минобрнауки РК