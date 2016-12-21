Екатерина Башлыкова стала лучшим молодым специалистом Сыктывдина

В районном Доме культуры с.Выльгорт восемь участников самых разных профессий от воспитателя детского сада до режиссера боролись за звание «Лучший молодой специалист-2016».

Участники из разных поселений рассказывали о себе, своих достижениях, семье, о своём вкладе в развитие МО как специалиста, раскрывали проблемы своей профессии. Также показали и творческие номера: фокусы, сценки, где воплощались в забавных деревенских персонажей, пели песни, частушки и боролись за экологию. Все показали себя достойно, однако жюри всё таки выдели тройку победителей:

1 место — Башлыкова Екатерина Васильевна, воспитатель школы-интернат №15 VIII вида с.Пажга;

2 место — Ануфриева Татьяна Николаевна, воспитатель д/с №10 с.Выльгорт;

3 место — Лаптева Ирина Владимировна, педагог-психолог Палевицкой СОШ;

3 место — Колачикова Олеся Андреевна, воспитатель д/с №10 с.Выльгорт.

По сообщению Совета молодых специалистов Сыктывдинского района