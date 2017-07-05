Информация для молодежи о вакансиях в Коми на 5 июля

«Твоя Параллель» совместно с Министерством труда, занятости и социального развития РК подготовила информацию, которая будет очень полезна студентам или старшеклассникам, желающим подзаработать.

Здесь представлены сведения о свободных рабочих местах на предприятиях Республики Коми на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, ночное дежурство, вечернее время, со свободным и гибким режимом работы и не требующих профессионального образования. Данные актуальны на 5 июля. Для вашего удобства вакансии разбиты по городам и районам.

Информация о вакансиях на 05 июля 2017 г.