Как привлечь в школы Коми молодых учителей

Решение этой задачи пытались найти на совместном заседании Комиссии Общественной палаты Коми по социальным вопросам и Общественном совете при Министерстве образования, науки и молодежной политики РК.

Заместитель министра образования Наталья Якимова привела некоторые цифры. Сейчас в республике работают 18 тысяч педагогов. Однако молодых специалистов со стажем до пяти лет только 15%. И старение педагогических кадров – это проблема. Молодежь не хочет идти в детские сады и школы. Образовательные учреждения Коми пополнились к 2016/2017 году 179 новичками. Это при потребности в 500 человек. Кстати, именно столько выпускников с дипломами о педагогическом образовании ежегодно готовят Сыктывкарский госуниверситет и три педагогических колледжа республики. Более всего требуются воспитатели, учителя русского и иностранных языков, математики и начальных классов.

Н.Якимова перечислила ряд привилегий для молодежи. Это надбавка от 25 до 40% в зависимости от места работы (город/село), диплома (обычного/с отличием), которая выплачивается в течение трех лет. Компенсация расходов по жилищно-коммунальным услугам, программа «Молодая семья», которая позволяет приобрести жилье на льготных условиях. Но статистика говорит о том, что этих мер недостаточно.

Учитель начальных классов на одной ставке получает 18 – 24 тысячи. Воспитатель – 16 – 20 тысяч. Общественники считают, что это вроде бы и неплохие деньги за четыре часа на рабочем месте. Но ведь педагоги работают и дома: проверяют домашние задания и разгребают бюрократические завалы.

Общественники предлагали увеличить срок денежного стимулирования с трех до пяти лет. В Минобрнауки Коми не видят проблемы в том, что после трех лет многие учителя, лишившись надбавки, могут уйти из профессии. Ведь у них появляется реальная возможность получить первую квалификационную категорию, а вместе с ней и еще большие зарплаты.

О том, что главным стимулом для человека всегда была и останется достойная зарплата, говорил председатель республиканского профсоюза педработников Михаил Иванов. По его мнению, единственный способ привлечь специалистов в школы – вернуть «северную» зарплату. Он сравнил средний доход учителей в Сыктывкаре – 36 тысяч рублей – и Краснодаре – 35 тысяч. Разница совсем небольшая, а условия работы и жизни на юге лучше.

«Если оклад учителя физики в Москве и Сыктывкаре будет одинаковым, плюс к этому еще и северные надбавки, не то что от нас уезжать будут, тут очереди в школы выстроятся», — уверен М.Иванов.

По его данным, директора школ не могут брать молодых специалистов, иначе «майские» указы президента России могут быть не выполнены: можно испортить статистику по средней зарплате. Этот факт специалисты Минобрнауки Коми опровергать не стали.

Директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев заметил, что муниципалитеты стали активнее искать педагогов. К его выпускникам приезжали представители администрации Ухты и «покупали» завтрашних специалистов, обещая жилье в общежитии (удалось договориться с УГТУ) и «нефтяные» надбавки к зарплате от крупных компаний.

Председатель Общественного совета при Министерстве образования, науки и молодежной политики РК Ольга Уваровская отметила, что молодой педагог чувствует себя незащищенным. Директор от него требует столько же, сколько и от опытных коллег, на него сваливается кипа бумажной работы, сразу поручают классное руководство. Не всегда удается сладить с неспокойными современными детьми и завышенными требованиями их современных родителей. Ему нужна помощь психолога, а таковых в школах почти не осталось. Также она предложила проводить ежегодный республиканский слет молодых учителей, на котором специалисты могли бы в непринужденной обстановке пообщаться и просто отдохнуть. И развивать в школах институт наставничества, чтобы старшие коллеги помогали новичкам адаптироваться к новым условиям.

К последнему предложению присоединилась председатель Общественной палаты Коми Галины Киселёва, которая вспомнила свои молодые педагогические годы, когда им помогали опытные учителя.

«Сложилось впечатление, что в отрасли образования есть какая-то зашоренность. Там не любят говорить о своих проблемах. Спрашиваешь кого-то, как у вас дела, говорят, все нормально. А потом вскрывается ворох проблем», — заметила Г.Киселёва.

Она призвала молодых специалистов не боятся говорить о своих проблемах, их тревоги должны быть услышаны.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва