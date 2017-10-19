Как убедить студентов оставаться на Севере

Более половины студентов, учащихся в вузах Арктической зоны, хотят уехать на юг. Об этом журналистам сообщил участник проходящей в Сыктывкаре конференции «Европейская зона российской Арктики: сценарии развития», ведущий эксперт Арктического центра стратегических исследований САФУ Александр Сабуров.

Любопытно, что те студенты, которые обучаются по программам, в названии которых обозначена арктическая направленность, охотнее остаются на родной земле. Это могло бы пригодиться в борьбе с «утечкой мозгов».

По результатам исследований Северный (Арктический) федеральный университет выработал ряд других предложений. Необходимо выстраивать более тесную работу с предприятиями, чтобы увеличивался целевой заказ. И абитуриенты, поступая в вуз, знали, что после его окончания их ждет высокооплачиваемое рабочее место. Пока только 3% учащихся по программам арктической направленности получают образование по целевому направлению.

Помимо экономических факторов (высокая зарплата, жилье и прочее), важно вести профориентационную работу, чтобы молодежь ассоциировала себя с Севером, понимала, насколько важен этот регион для страны.

Участникам конференции А.Сабуров также рассказал о подготовке кадров в САФУ и взаимодействии вузов и научных организаций, Национальном арктическом научно-образовательном консорциуме, в который входят СГУ им.П.Сорокина и УГТУ.

«Мы с большим удовольствием работаем с вашими вузами. Важно, что на севере республики расположен Ухтинский государственный технический университет, который готовит кадры как раз по добыче полезных ископаемых на северных территориях. Это важная составляющая того, чтобы население закреплялось на Севере», — отметил эксперт.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва