Коми сохраняет хорошие показатели в рейтинге трудоустройства выпускников вузов

Доля трудоустройства выпускников Республики Коми, согласно традиционному федеральному мониторингу, который складывается на основе предоставленных данных Пенсионным фондом России, Рособрнадзором и образовательными организациями высшего образования, выше среднего по стране. В Коми данный показатель равен 80 %. Пороговое значение доли трудоустройства для федерального округа – 70 %.Об этом Главе региона Сергею Гапликову доложила заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

«Хорошие показатели наш регион сохраняет благодаря слаженной работе центров карьеры вузов и работодателей, участвующих в процессе подготовки кадров. Отдельные результаты вносят организованные по вашему поручению меры по перераспределению функционала по прогнозированию рынка труда и содействию занятости, закреплённые за министерством труда и социального развития», — сказала Наталья Михальченкова.

В СГУ имени Питирима Сорокина доля трудоустройства выпускников составляет 85%, а средняя сумма выплат выпускникам – 27668 рублей. Такой же процент трудоустройства у Ухтинского государственного университета. Средняя зарплата выпустившихся студентов – 50311. В Коми республиканской академии государственной службы и управления и в Сыктывкарском лесном институте 80% выпускников находят работу. Средняя сумма выплат выпускникам в первом вузе – 40585 рублей, во втором – 31164 рублей.

Сергей Гапликов подчеркнул, в целом можно отметить положительную динамику трудоустройства выпускников вузов, которые функционируют на территории нашего региона.

«Однако нам есть к чему стремиться и совершенствовать профориентационную работу и целевую подготовку вместе с центрами по содействию трудоустройству выпускников вузов», — заключил глава региона.

***В общероссийском мониторинге были обработаны данные о более 1 млн 267 тысячах выпускников 2015 года по итогам их трудоустройства в 2016 году.

Согласно представленной информации, средний процент трудоустройства всех выпускников России, как и в прошлогоднем мониторинге, сохранился на уровне 75%. Средний размер заработной платы выпускников очной формы обучения, получивших первое высшее образование, вырос и за первый год их работы составил 27 770 рублей в месяц против 27 482 рублей для выпускников 2014 года по итогам их трудоустройства в 2015 году.

По сообщению Минобрнауки РК