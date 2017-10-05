Коми заняла пятое место в России по занятости подростков

Итоги летней трудовой кампании были подведены на Республиканском слете участников лагерей труда и отдыха, молодежных трудовых бригад. В мероприятии приняли участие 17 делегаций из городов и районов республики – это более 150 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – активных участников летней трудовой кампании.

Слет был организован Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Государственным автономным учреждением Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

«Республиканский слет является своего рода подведением итогов летней трудовой кампании подростков. Коми заняла пятое место в рейтинге субъектов России по выполнению показателя летней занятости несовершеннолетних. Такого высокого показателя удалось достичь благодаря решению Главы региона Сергея Гапликова по обеспечению дополнительной занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет», – сообщил начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Александр Хохлов на закрытии мероприятия.

Также А. Хохлов отметил, что план трудоустройства несовершеннолетних в 2017 году в сравнении с предыдущим годом увеличен на 20% – до 10200 человек.

Трудоустройство несовершеннолетних – одно из важнейших воспитательных мероприятий службы занятости, которое, помимо прочего, способствует также профилактике детской безнадзорности и правонарушений, особенно в период летних каникул.

Согласно данным Управления занятости Минтруда РК при содействии службы занятости по состоянию на сентябрь текущего года трудоустроены 9558 подростков. Средний период трудоустройства составил 19 рабочих дней.

«Финансовое обеспечение летней трудовой кампании несовершеннолетних в 2017 году составило 42,3 миллиона рублей. Средний размер оплаты труда подростков за отработанное время был равен 6,4 тысячи рублей, из которых 5,4 тысячи рублей – заработная плата, выплаченная работодателем, 1 тысяча рублей – материальная поддержка службы занятости», — сообщили в Управлении занятости Минтруда РК.

В текущем году число несовершеннолетних, трудоустроенных при поддержке службы занятости, составило почти треть от общего числа проживающих в Коми подростков. Это в три раза превосходит показатель, установленный Минтрудом России.

В рамках летней трудовой кампании службы занятости проводили профориентационную работу. Так, все центры занятости организовывали для юных участников трудовой кампании экскурсии на предприятия, встречи с представителями профессий, проводили профессиональные тестирования, игры и тренинги.

Для повышения заинтересованности подростков в трудовой деятельности их объединяли в трудовые бригады, отряды глав городов, районов и поселений, были организованы специализированные отряды – «Юные инспектора дорожного движения», «Экодозор», «Юный пожарный», «Чистый Жешарт».

По сообщению Минтруда РК