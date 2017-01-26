Конкурс молодых автоспециалистов

Идет приём заявок на III Всероссийский специализированный конкурс молодых специалистов автомобильной отрасли «Форсайт Авто». Дедлайн 10 февраля 2017 года.

К участию приглашаются студенты высших и средне специальных учебных заведений, магистранты и аспиранты, обучающиеся по направлениям, связанным с автомобилестроением и управлением предприятием, а также молодые специалисты, работающие в сфере автомобильной промышленности. Возрастные ограничения: не старше 30 лет по состоянию на 15.03.2017

Конкурс проводится в рамках ведущей выставки запасных частей, автокомпонентов и оборудования для технического обслуживания автомобилей Северо-Запада России и стран Балтии Automechanika St. Petersburg.

Участие в конкурсе – это возможность представить научно-технические разработки на разных стадиях готовности: от идеи до испытательного образца, шанс заявить о себе в профессиональном сообществе и познакомиться с экспертами автомобильной промышленности России.

В номинации «Форсайт идея» принимаются проекты, которые находятся на самых ранних стадиях разработки и представляют результаты проведенных научно-исследовательских работ.

В номинации «Форсайт проект» принимаются проекты, находящиеся в стадии опытно-конструкторских.

В номинации «Форсайт продукт» принимаются проекты, реализованные или уже продаваемые на рынке.

Отраслевые направления работ, принимаемых на конкурс:

Производство автокомпонентов;

Электрика и электроника;

Ремонт и обслуживание автомобилей, сервисные станции и автомойки;

Аксессуары и тюнинг;

IT и менеджмент;

Импортозамещение;

Альтернативные виды топлива;

Автобусостроение.

Финал конкурса и защита работ состоится 16 марта 2017 года в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». В составе жюри – ведущие эксперты отрасли.

Все финалисты конкурса могут бесплатно принять участие в заседаниях международной конференции автомобильной отрасли PIAC.

Победители Конкурса, занявшие призовые места, награждаются памятными дипломами и ценными подарками.