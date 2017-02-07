Круглый стол по предпринимательству и востребованным профессиям

13 февраля в рамках выставки «Абитуриент-2017» в малом зале Торгово-промышленной палаты РК (каб.210), в 14.30 пройдет Открытый круглый стол с участием Министерства труда, занятости и социальной защиты РК, Центра занятости РК, Уполномоченного по защите прав предпринимателей РК, ТПП РК на тему «Актуальное в трудовом законодательстве. Самозанятые и начинающие предприниматели, ИП. Востребованные профессии в 2017 г. Советы выпускникам».

Участие в мероприятии бесплатно. Возможна запись по ссылке:

https://vk.com/topic-57430589_35238892