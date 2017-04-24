Лучшие воспитатели детских садов Коми собрались в Сыктывкаре

В столице Коми стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2017». В этом году в нем участвуют 14 работников детских садов из 11 городов и районов республики.

«Мы сейчас переживаем ответственный период, когда обучение в садиках стало первым уровнем образования, поэтому к образовательным программам, реализуемым в садиках, предъявляются высокие профессиональные требования. Но есть понимание, что самое главное – это личные качества людей, которые работают с детьми. Поэтому конкурс, на котором представляют лучшие практики, является важным методическим поводом, чтобы поделиться с коллегами наработками», — отметила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталия Михальченкова.

В республике 379 дошкольных образовательных учреждений, в которых около десяти тысяч педагогов воспитывают почти 60 тысяч детей. При этом в ряде муниципалитетов, в частности, в Ухте, есть серьезные проблемы с наполняемостью детских садов специалистами. Этим Н.Михальченкова объяснила то, что в республиканском финале конкурса участвуют далеко не все города и районы Коми. Она призвала муниципальные власти активнее формировать образ воспитателя и работать с вузами и ссузами республики, в которых достаточно бюджетных мест, чтобы в эту профессию приходили самые достойные.

«Мы познакомимся с удивительными педагогическими работниками, которые преданы детям. Они каждый день погружаются в детство, вместе с детьми познают мир и радуются новым открытиям», — сказала ректор Коми республиканского института развития образования Галина Китайгородская.

Конкурс будет проходить в течение недели. Сегодня участники проведут мастер-классы по своим наработкам. Среди них «Детская журналистика», Использование квест-технологии в работе с детьми», «Макет – модель, бук – книга, вместе объединили, макетбук получили».

Во вторник и среду в детских садах №№ 107 и 43 пройдут занятие с детьми. Члены жюри будут наблюдать, как конкурсанты справляются с незнакомыми им малышами, какие знания и каким образом хотят до них донести.

В четверг состоится профессиональный диалог воспитателей с ответами на вопросы жюри. В пятницу победители республиканского этапа прошлых лет проведут мастер-классы для нынешних участников. Во второй половине дня пройдет торжественное закрытие конкурса с объявлением имен троих призеров и победителей в номинациях «Педагог – новатор», «Педагог – мастер», «Педагог – лидер», «Открытие года».

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва