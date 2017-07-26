Мединститут Сыктывкара примет 120 будущих врачей

Сегодня 26 июля – последний день приема заявлений на обучение в вузах за счет средств федерального бюджета. В этом году в медицинском институте Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина выделено 50 бюджетных мест для будущих студентов-медиков. 25 из них займут студенты, направленные на целевое обучение по договорам с Министерством здравоохранения Республики Коми. В дальнейшем они будут работать в учреждениях здравоохранения региона. В настоящее время по этим местам рассматривается 36 заявлений.

Еще 5 мест будет выделено поступающим детям-сиротам. Основной конкурс будет идти за обучение на оставшихся 20 бюджетных местах. На сегодняшний день приятно 178 заявлений, таким образом, конкурс составляет 9 человек на место.

Всего в этом году предполагается принять на обучение 120 студентов мединститута. 40 мест займут «целевики», которые будут обучаться по контрактам, заключенным между СГУ им. Питирима Сорокина с медицинскими организациями республики, 30 студентов будут проходить обучение на контрактной основе по частным договорам.

В настоящее время в медицинском институте СГУ им. Питирима Сорокина обучается 330 студентов. В качестве меры социальной поддержки студентам-контрактникам, обучающимся по договорам с медицинскими организациями республики, устанавливаются именные стипендии в размере 2687,70 рублей. Именные стипендии предусмотрены и для студентов, обучающихся по договорам целевого обучения, заключенным с Министерством здравоохранения Республики Коми.

По сообщению Минздрава РК