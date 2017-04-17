Молодая участница конкурса «Учитель года» учила третьеклассников решать уравнения нового вида

18 педагогов претендуют на звание «Учитель года» в Коми. Торжественное открытие республиканского этапа всероссийского конкурса состоялось 16 апреля. Сегодня начались испытания — под взором конкурсной комиссии семеро наставников проводят уроки в сыктывкарской школе №43.

В этом году конкурс проходит по двум номинациям. «Учитель-мастер» собрал 13 участниц, «Яркий дебют» — пятерых. Ни одного педагога-мужчины в этот раз в числе конкурсантов нет.

«Твоя Параллель» решила побывать на уроке Елены Поповой, молодого учителя начальных классов сыктывкарской школы №16. Конкурсантке в номинации «Яркий дебют» предстояло научить незнакомых учеников третьего класса решению уравнений нового вида.

Начали с решения задач на делений, умножение, сложение и вычитание. Почти все справились с четырьмя примерами за минуту. Затем перешли к уже знакомым простым уравнениям.

Наконец, приступили к теме урока. Дети с небольшой помощью учителя определяли неизвестный компонент, порядок действий, проводили возможные вычисления, применяли правила, находили значение неизвестного компонента, проводили проверку.

Не забыли про минутную зарядку, а в конце урока поиграли в крестики-нолики.

К облегчению Е.Поповой и чести третьеклассников, школяры вели себя тихо, внимательно слушали незнакомого для себя наставника и отвечали на вопросы.

Тем временем, конкурсная комиссия внимательно следила за каждым действием и словом молодого учителя.

Это первый серьезный профессиональный конкурс для педагога, чей стаж составляет три года.

«Самое приятное, что среди членов жюри я увидела тех, кто меня когда-то учил. Сложностей на уроке не было. Боялась, что забуду, что надо говорить детям. Сложно было подготовиться, потому что постоянно менялись задания, в голове скопилось много информации, нужно было выбрать, что бы подошло именно этим детям, потому что программы в школах разные. Но все прошло хорошо», — поделилась впечатлениями Е.Попова.

За проведенный урок она поставила бы себе твердую «четверку». Но право оценивать есть только у комиссии, сотрудников Коми республиканского института развития образования и преподавателей СГУ.

Завтра конкурсные испытания для других учителей пройдут в школе №16. В среду — в Гимназии искусств при Главе РК. Также участников ждут методический семинары и мастер-классы. Имена победителей назовут на торжественной церемонии закрытия в пятницу.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва