Молодежь Усть-Куломского района узнала о трудоустройстве и получила волонтерские книжки

В Усть-Куломе 29 июня прошло II заседание Районного Совета молодёжи, на котором присутствовали специалисты по молодёжной политике из сельских поселений района и руководители местных общественных движений.

Заседание торжественно открыл председатель Районного Совета молодежи Сергей Васильев. ￼￼￼Об особенностях организации деятельности первичного отделения РДШ в сельских школах рассказала ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ведущий эксперт сектора по молодежной политике Ольга Чувьюрова.

Также участники заседания узнали от специалиста Центра занятости населения Усть-Куломского района об организации трудоустройства выпускников, закончивших средне-специальные учебные заведения. Также были подведены итоги работы сектора по молодежной политике и молодёжных общественных движений района за I полугодие.

В заключительной части заседания были вручены волонтёрские книжки ￼￼￼и благодарности волонтёрам.