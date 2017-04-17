Молодёжное правительство Коми предложило свои идеи по развитию фермерства

Члены Молодёжного правительства Маргарита Ломакина и Анна Растворова приняли участие в дискуссионной площадке “Обсудим вместе”, которая состоялась 13 апреля в Общественной приёмной Главы Республики Коми. Темой площадки стало развитие сельского хозяйства в Республике Коми. Она представляла собой пятую и заключительную встречу, посвящённую обсуждению доклада Главы Республики Коми Сергея Гапликова.

На мероприятии присутствовали председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова, первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Наталия Колбасюк, специалисты в сфере экономики и предпринимательства, представители сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В ходе дискуссии член Молодёжного правительства Анна Растворова отметила, что развитию фермерского хозяйства на селе очень помогли бы пункты приёма и переработки продукции, а также скупка государством у населения картофеля по приемлемым ценам. Маргарита Ломакина считает, что фермерским хозяйствам при производстве продукции стоит делать акцент на их экологическую чистоту, а продвижению продуктов из фермерских хозяйств может способствовать развитие туризма в республике.

По сообщению Молодежного правительства РК