Молодой ветеринар Кристина Муравьёва: «Обожаю советские фильмы про колхозников»

Ветеринар из Пажги Кристина Муравьёва оказалась среди пятерых молодых специалистов агропромышленного комплекса, получивших в этом году республиканскую господдержку. В День сельского работника мы публикуем интервью с Кристиной, в котором она рассказала, чем хороша работа на селе и почему коровы – уникальные животные.

— Почему вы решили стать ветеринаром? В детстве ухаживали за животными? Или повлияли книги, фильмы?

— Я родилась в Сыктывкаре, но жила с родителями в селе Выльгорт. Ветеринарным врачом решила стать, так как еще с детства была в окружение животных. Моя бабушка и дедушка трудились в совхозе «Сыктывкарском» в Выльгортском отделение. И мне часто приходилось бывать на ферме. Там меня все завораживало, мне казалось, что я попадала в какой-то волшебный мир. Там было все по другому и отличалось от обычной жизни, все крутилось вокруг животных, люди были все приветливые, счастливые, постоянно смеялись, в общем, они любили свою работу и ходили на нее с большим удовольствием. Все казалась таким интересным, и мой детский неподкупный интерес рос с каждым днем. Если бабушка брала меня на ферму, то у меня был праздник. Также, наверное, повлияли и советские фильмы про колхозников, обожаю их, можно пересматривать их бесконечно.

— Где получали образование? Как родители отнеслись к выбору профессии?

— После 11 класса поступила на кинолога в Коми республиканский агропромышленный техникум, училась там четыре года. Окончила учебу в 2009 году с отличием. В тот же год поступила в Вятскую государственную сельхозакадемию на ветеринарного врача на очную форму. Родители к моему выбору отнеслись с пониманием, хотя и сомневались, что я после окончания буду работать по профессии.

— Многие молодые люди, получая образования ветеринара, идут работать в частные клиники по обслуживанию домашних животных. У вас была такая возможность? Если да, то почему ею не воспользовались?

— На учебе у нас был выбор, на каких животных специализироваться: либо на мелких домашних, либо на сельскохозяйственных. Я выбрала крупный рогатый скот. Почему я выбрала именно коров? Во время учебы у нас было очень много практики именно на предприятиях по разведению и выращиванию КРС. Практика была очень интересная, с академии нас отправляли в различные села, где мы жили и трудились на предприятиях по несколько месяцев. И, побывав на практике, точно решила, что буду лечить именно крупных животных, в частности, коров, и работать на селе, на ферме. Мне очень нравится жизнь в «колхозе», у нас каждый день что-то происходит. А поля… это же просто фантастика! Ими можно любоваться бесконечно. Очень приятно наблюдать, как еще вчера поля были заросшие мелколесьем, кустами, имели плачевный вид, они были брошены, никому не нужные, их не обрабатывали, на них не сеяли, а сейчас их восстанавливают, приводят в порядок. Это ни с чем не сравнимое чувство, когда наши ребята днями и ночами поднимают целину, затем сеют однолетние и многолетние травы, и в итоге поля начинают зеленеть, устилаются плотным ковром зеленой массы, и это прекрасно. Только ради этих чувств стоит жить и трудиться на селе.

— Как пришли на место нынешней работы? Были ли проблемы при трудоустройстве?

— В ООО «Пажгу» попала случайно, изначально собиралась работать в «Пригородном». Но по воле судьбы накануне первого рабочего дня в «Пригородном» меня пригласил на собеседование нынешний директор ООО «Пажга» Михаил Александрович Пыряев. По итогам нашего разговора я поняла, что это мое место, наше виденье работы полностью совпадали. Мне выпал уникальный шанс познать свою профессию в полной мере, так как на предприятии отсутствовал ветеринарный врач, работы по ветеринарии ни какой не велось, и для меня это было чистым полем. Когда мы были на практике в каком-либо хозяйстве, мы всегда были под патронажем старших и более опытных врачей, самостоятельно принимать решения по постановке диагноза и назначенного лечения нам не приходилось, мы были только исполнителями. А прейдя в ООО «Пажгу», я осталась одна, и спросить было не у кого. Мне приходилась самой ставить диагнозы и назначать лечение. Были и ошибки, и слезы, желание все бросить и уйти, но колоссальную поддержку я получила от нашего директора. Он относился ко всему с пониманием.

— Расскажите, как проходит ваш рабочий день, чем приходится заниматься?

— Великий ученый Иван Павлов говорил: «Обычный врач лечит человека, а ветеринарный врач — человечество». В этой фразе и заключается основная задача всех ветеринаров. Болезни животных зачастую передаются людям и влияют на качество производимой нами продукции. В частности, на нашей ферме это молоко и мясо. Именно поэтому основной задачей является профилактика заболеваний. Следовательно, отсюда помощь человечеству. Не так давно в нашем хозяйстве появился второй ветеринарный врач, и мои обязанности слегка изменились. Уже год я занимаю должность главного ветеринарного врача. Но до этого момента я была единственным ветеринаром на предприятии и хочу сказать, что у меня не было ни выходных, ни праздников.

Рабочий день начинался всегда по-разному, обычно с четырех утра и до восьми вечера. Работы было очень много: обход поголовья, визуальная оценка состояния поголовья, сбор анамнеза. Затем начиналось, собственно, лечение. Это и маститы, и эндометриты, абсцессы, раны, ушибы, кетозы, болезни копыт, каждый день разный. Бывает, что день проходит спокойно, а бывает, что у коров начинается тимпания, атония преджелудков, в этом случае надо сработать очень быстро и четко, так как можно потерять животное. Бывают и сложные отелы, когда плод лежит неправильно, и надо незамедлительно исправить положение теленка внутри коровы, чтобы спасти малыша. Когда ты спасаешь животное, наступает полная эйфория, радость тебя пере наполняет, ты понимаешь, что выбрал именно ту профессию и ты на своем месте.

В общем, работы хватает. Также в наши обязанности входит и контроль за качеством выпускаемой продукции, контроль санитарного состояния фермы, контроль за качеством кормов и многое другое. Профессия ветеринарного врача, наверное, одна из немногих, от которой получаешь удовольствие, и каждое утро идешь к своим пациентам полная сил и с настроением. Неподдельная радость охватывает тебя тогда, когда видишь результаты проделанной работы.

— Немного о ваших подопечных. У каждой коровы свой характер? Есть ли среди них ваши любимицы?

— Корова — это вообще уникальное животное, как я считаю. Накормив ее, она отдает человеку свое молоко, а молоко — это творог, сметана, масло, кефир, детское питание и многое другое, что мы употребляем в пищу ежедневно и без чего не смогли бы жить.

Да, действительно, у каждой свой характер, они все разные, нет ни одной похожей коровы. Среди них есть и ласковые, и капризные, и вредные. Коровы — очень умные животные, каждая из них знает свою кличку, отзывается на нее. Они умеют по-настоящему плакать, не раз это наблюдала. Они заводят друзей и показывают свою привязанность по отношению к человеку, когда лижут его. У всех наших работников есть свои любимые коровы, и я не исключение, но у меня любимцев очень много.

— С какими сложностями сталкивается молодой специалист на селе? Что нужно сделать, чтобы молодежь как минимум не уезжала из села?

— Наверное, первая сложность — это жилье. Я думаю, если молодого специалиста зовут работать на село, ему должны предоставить жилье, как это происходит в нашем хозяйстве. Мне по приезду сразу же была снята благоустроенная квартира, арендную плату полностью оплачивает предприятие. Также в первые месяцы работы мне выдали земельный участок под строительство дома. Еще один вид поддержки — это финансовая помощь, в первый год мне было выдано 100 тысяч рублей, и это во многом облегчило мое существование, так как начинаешь жить самостоятельно, и многое нужно приобрести для введения быта. А в последующие два года еще по 200 тысяч рублей. В общей сложности получилось полмиллиона.

Но немаловажным фактором является и заработная плата, она должна быть достойной. В частности, от предприятия, в котором я работаю, для молодых специалистов созданы очень хорошие условия. Политика директора такова, чтобы мы работали и ни о чем не переживали, достиг он этого, предоставляя жилье и хорошую зарплату. Ну а что касается районных властей, то, конечно, хочется видеть более развитую инфраструктуру, это касается качественной медицинской помощи, чтобы не приходилось ездить в город к специалистам. Это и автобусное сообщение меду селом и городом, оно должно быть доступным. Важны досуг и благоустройство улиц.

— Лично у вас возникала мысль все бросить и податься в город?

— Возникала, и не раз. Были мысли даже уйти из профессии, думала, что это не мое, что я с ней ошиблась. Но как я уже говорила, в профессиональном плане была большая поддержка от нашего директора. Большое спасибо, что он дал время для проб и ошибок, что при каких-либо трудностях, ошибках не давал отчаиваться, а наоборот поддерживал.

Досуг на селе существует. Конечно, не такой как в городе, но все же он есть. В селе Пажга весело и почти всем селом отмечается каждый праздник, в местном доме культуры и этноцентре есть масса кружков, как для взрослых, так и для детей. Нет, конечно, кинотеатра и бассейна, но я думаю, у нашего села все еще впереди.

Илья Баканов

Фото из архива К.Муравьёвой