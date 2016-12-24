Молодые бизнесмены Коми интересовались кредитными ставками и госзакупками

На IV региональном форуме молодых предпринимателей Коми, который проходит в рамках реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» в Коми, состоялась панельная дискуссия. Начинающие бизнесмены имели возможность задать вопросы представителям власти и банковской сферы. Ведь именно на них больше всего сетуют в предпринимательской среде.

Заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова ответила, когда же обычные бизнесмены получат реальный доступ к государственным закупкам. Она уверена, что государство должно уходить от государственных к частным предприятиям, если это выгоднее и эффективнее. Все зависит от мозгов людей, которые принимают решения.

Один из лучших бизнес-тренеров России Александр Левитас откликнулся на просьбу подсказать, как отличить хорошие образовательные курсы по предпринимательству от плохих.

«Основным каналом получения знаний должны быть книги. В моих книгах содержится объем знаний, который вы можете получить на трехдневном семинаре. Рекомендую читать хорошую бизнес-литературу. Вряд ли кому-то из вас посчастливится пообщаться с Биллом Гейтсом или Ричардом Брэнсоном. И уж точно не получится пообщаться со Стивом Джобсом. Поэтому читайте книги лучших бизнесменов», — посоветовал А.Левитас, не забыв продемонстрировать и свои издания.

Тем, кто хочет получать информацию другим способом, он порекомендовал не доверять отзывам в интернете, которые могут быть фальшивыми (недавно вычислили двадцать положительных откликов об одной из бизнес-школ, отправленных под разными именами с одного компьютера), а полагаться на мнения знакомых.

Среди экспертов были и представители двух крупнейших банков: ВТБ-24 и «Сбербанка». На их душу пришлась наибольшая доля критики. Несмотря на конкуренцию, оба банкира хоть и отмечали преимущества своих кредитных организаций, но в ответах на сложные вопросы были единодушны и поддерживали друг друга. Например, предприниматели спросили, когда появится кредитная программа для начинающих свое дело. Им ответили, что таких инструментов сейчас нет. Ведь банки – это коммерческие организации, чья первостепенная задача в том, чтобы извлекать прибыль. И они не могут давать деньги просто под проект на бумаге.

Как и полагается главному эксперту по партизанскому маркетингу, А.Левитас добавил, что сейчас наличие первоначального капитала не так важно, как пять-семь лет назад. Для рекламы своего продукта можно использовать бесплатные социальные сети. А хороший сайт реально создать за ту же цену, что вы платите за кофе с пирожным.

Банкиры объяснили и то, почему в Финляндии процентная ставка – 3%, а в России 10% считается очень низкой. Банкиры объяснили это высокими рисками, которые связаны огромной долей теневой экономики.

Все вопросы в рамках отведенного времени предпринимателям задать не удалось. Поэтому Н.Михальченкова предложила организовать отдельную встречу, на которой молодые предприниматели могли бы обсудить проблемы, в том числе и подробнее обговорить банковскую тему.

*** Программа «Ты – предприниматель» на федеральном уровне сопровождается и контролируется Федеральным агентством по делам молодежи. В нашем регионе его реализует Министерство образования, науки и молодежной политики РК.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва