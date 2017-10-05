Молодые педагоги Коми преодолели «Первые шаги»

Председатель Государственного Совета Коми Надежда Дорофеева сегодня, 5 октября, вручила награды молодым учителям — победителям республиканского заочного конкурса педагогического мастерства «Первые шаги». Церемония награждения состоялась в Коми республиканской филармонии во время концерта, посвященного Всероссийскому Дню учителя.

По словам организаторов конкурса, анализ работы с молодыми учителями показывает, что сложности у начинающих специалистов вызывают вопросы организации урока, дисциплины и порядка на уроке, оформление школьной документации. На решение этих проблем направлен комплексный республиканский проект адресной методической поддержки педагогических работников со стажем работы не более пяти лет «Молодые педагоги».

Спикер подчеркнула, что быть учителем – это особая миссия. Нужно не только делиться с детьми своими знаниями, но и отдавать им частичку своей души, учить их быть справедливыми, целеустремленными, ответственными.

Пользуясь случаем, председатель законодательного собрания Коми обратилась ко всем педагогам и ветеранам образования: «От всего сердца благодарю вас за непростой, но очень важный и нужный труд. Спасибо вам за терпение, самоотдачу, ответственность! Счастья, крепкого здоровья, благодарных учеников, тепла в ваших домах и сердцах».

***1 сентября 2017 года 344 школы в Республике Коми приняли более чем 100 тысяч учеников. К работе приступили 9419 учителей. Около 92 тысяч ребят будут заниматься в 130 учреждениях дополнительного образования, 36 из которых находятся в сельской местности. Около 57 тысяч дошколят встретились с педагогами в 364 детских садах. В общей сложности 21793 педагога Республики отдают все свои силы почетной профессии Учитель, девиз которой: «Призванию верны»!

По сообщению Госсовета РК