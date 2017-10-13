В Сыктывкаре завершился региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России 2017»

Двадцать предпринимателей из Микуни, Сыктывкара и Ухты представили на суд жюри свои бизнес-стартапы, рассказали о достижениях и успехах за последнее время. В состав жюри вошли представители бизнес-сообщества республики, многие из которых были участниками программы «Ты-предприниматель» и победителями конкурса разных лет.

В Республике Коми программу реализует Министерство образования, науки и молодежной политики. В приветственном слове к участникам заместитель министра Максим Ганов отметил, что программа реализуется в рамках одного из 16 направлений государственной молодежной политики и является одной из приоритетных для Росмолодежи:

«Мы заинтересованы в проведении данного конкурса, в том, чтобы участники развивали свое дело, тем самым улучшая экономическое положение тех населенных пунктов и городов, которые представляют. Мы готовы тиражировать данный опыт транслируя его на различных республиканских и федеральных площадках».

Любой конкурс – это трамплин для дальнейшего продвижения. Ярким примером этому служат успехи участников «Молодого предпринимателя России»: сегодня это перспективные бизнесы, известные на территории нашего региона, а также за его пределами.

«Молодой предприниматель России» — это, прежде всего, площадка для нетворкинга, — отметил координатор программы «Ты-предприниматель» в Республике Коми Александр Мелихов. – В предпринимательстве большое значение имеют связи. Используйте конкурс для расширения своих бизнес-связей, находите партнеров и, возможно, это станет новым витком для продвижения вашего бизнеса».

Конкурс проходил по нескольким номинациям: «Производство года», «Открытие года», «Работодатель года» и «Социальный бизнеса года». Молодые предприниматели представляли бизнес в самых разнообразных сферах: образование, бухгалтерия, юридические услуги, флористика, услуги связи, дизайн, общественное питание, танцевальные студии.

Компетентное жюри оценивало в первую очередь финансовые показатели бизнеса, способы продвижения, конкурентоспособность и планы по расширению бизнеса, а также активно комментировали выступления участников, задавали вопросы, и давали советы.

В завершении перед собравшимися выступил победитель регионального этапа конкурса прошлого года Рустам Батцель. Он рассказал о том, как проходил всероссийский этап и, обратившись с напутственным словом к участникам, посоветовал им настроиться на серьезный уровень, и готовиться к провокационным вопросам.

Итоги конкурса будут подведены 25 ноября на итоговом конгрессе молодых предпринимателей в Сыктывкаре. Победители этапа представят Коми на всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России», где смогут заявить о своем бизнесе на всю страну.