Молодые учителя Сыктывкара показывают свои навыки в конкурсе «Педагогический дебют»

20 учителей достойно прошли первые два этапа конкурсных испытаний: представляли различные формы работы, делились своими педагогическими находками. На очереди – открытые уроки, которые педагоги будут давать по 10 февраля включительно.

За звание лучшего борются представители школ №№ 7, 12, 16, 18, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 35, 38, Технологического лицея, Коми национальной гимназии, Женской гимназии, Русской гимназии, Лицея №1, Гимназии №1. Это учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, химии, биологии, технологии, иностранных языков, физической культуры, информатики, истории.

Муниципальный конкурс профессионального мастерства молодых учителей «Педагогический дебют» впервые состоялся в 2012 году, за это время о себе заявили 74 молодых талантливых учителя. В 2017 году в конкурсе участвуют педагоги, стаж работы которых варьируется от одного года до пяти лет.

По сообщению администрации Сыктывкара