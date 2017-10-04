Молодые журналисты Коми представляют свои работы на ТЭФИ

Вот и завершилась торжественная церемония вручения премии ТЭФИ-2017. А это значит, что настало время начать подводить первые итоги работы Большой Детской Редакции РДШ на грандиозном событии в области журналистики.

Для того, чтобы своими глазами увидеть церемонию индустриальной телевизионной премии, ребята поработали на славу. А помогали им в этом сопредседатель РДШ Яна Чурикова и мама РДШ Алиса Крюкова. Активисты Российского движения школьников из Республики Коми, Краснодарского края, Воронежской области, Севастополя и Москвы прошли строгий отбор, представив на суд экспертного жюри свои школьные газеты, журналы, теле- и радиопрограммы, а также электронные информационные ресурсы.

Однако, юные «акулы пера» ни на минуту не забывали о своём призвании. Школьники освещали церемонию в социальных сетях и работали с представителями СМИ в пресс-центре и на красной ковровой дорожке. В их объективы попало множество медийных личностей, в числе которых Константин Эрнст, Екатерина Стриженова, Дмитрий Губерниев и многие другие. Помимо этого, ребята провели прямую трансляцию с места событий в официальной группе РДШ Вконтакте.

Стоит также отметить, что будущим «звёздам» журналистики удалось пообщаться с гостями церемонии. На счету у тружеников пера интервью с актрисой театра и кино, телеведущей, телепродюсером и театральным режиссёром Юлией Меньшовой, журналистом, телеведущим «Первого канала» Дмитрием Борисовым, а также журналистом, телеведущим, продюсером, режиссёром, певцом, музыкантом и актёром Дмитрием Дибровым. Такой успех очень воодушевил и обрадовал ребят, ведь получить подобный материал удаётся далеко не каждому журналисту.

Совсем скоро ребята представят материалы, которые им удалось собрать на церемонии.